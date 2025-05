Vetados doce candidatos demócratas en las elecciones al Parlamento de Hong Kong

El combativo activista Joshua Wong es uno de los doce candidatos que no podrá presentarse a las elecciones al Parlamento de Hong Kong

En un nuevo golpe a las aspiraciones democráticas de Hong Kong , doce candidatos de la oposición han sido descalificados de las elecciones al Parlamento autónomo convocadas para el 6 de septiembre. Todos ellos son destacadas figuras del bando demócrata, como el carismático activista Joshua Wong, y han sido vetados por la junta electoral que supervisa sus candidaturas.

Mostrando en las redes sociales los documentos oficiales que comunican su rechazo y con mensajes a los periodistas, los doce han hecho pública su descalificación este jueves. Para presentar su candidatura, todos ellos tenían la obligación de firmar una declaración de lealtad a la Ley Básica , «mini-Constitución» de Hong Kong, y a China. Pero la junta electoral no les ha creído por su actividad política, ya que en el pasado se han destacado por su postura contraria al autoritario régimen de Pekín. En sus discursos, reclamaban la independencia o la autodeterminación, abogaban por el bloqueo del Gobierno local desde el Parlamento o pedían ayuda a las democracias occidentales.

Además de Joshua Wong, que disolvió su grupo Demosisto antes de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China, destacan algunos diputados de la legislatura actual como Alvin Leung, Dennis Kwok y Kwok Ka-ki, del Partido Cívico, y los consejero de distrito Lester Shum, Fergus Leung y Tiffany Yuen. Junto a ellos figuran el activista localista Ventus Lau, el diputado sectorial Kenneth Leung y la experiodista Gwyneth Ho.

«Ni una leve oposición a la Ley de Seguridad Nacional, que mantenía la mayoría de Hong Kong, está permitida . El mensaje de Pekín está claro: sin voces de la oposición. Este es el fin de las elecciones», criticaba en Twitter el vetado Lester Shum, «sorprendido» por la escala de las descalificaciones.

En un comunicado, el Gobierno local de Hong Kong apoyaba la decisión y no descartaba más vetos porque la clave es cumplir con declaración de lealtad a la Ley Básica y a China. Tirando de jurisprudencia con una sentencia de un juzgado de Primera Instancia, no basta solo con declarar dicha intención, sino que hay que « apoyarla, promoverla y abrazarla ». Por ese motivo, considera que no pueden jurar dicha declaración quienes hayan mantenido estos discursos políticos: «Abogar o promover la independencia de Hong Kong, la autodeterminación y el cambio de sistema, solicitar la intervención de gobiernos extranjeros o autoridades políticas en relación con asuntos internos, expresar un objeción a la redacción de la Ley de Seguridad Nacional por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular y su consiguiente promulgación como ley nacional en el Anexo III de la Ley Básica, expresar la intención de ejercer las funciones de diputado del Consejo Legislativo votando indiscriminadamente contra cualquier propuesta legislativa, nombramientos, peticiones de fondos y presupuestos introducidos por el Gobierno tras conseguir la mayoría en el Parlamento para forzar demandas políticas, y rechazar el reconocimiento del ejercicio de la soberanía de China sobre Hong Kong y su estatus constitucional como región administrativa».

Con estas normas, el Gobierno local se asegura la eliminación de la oposición demócrata en las elecciones al Parlamento de septiembre tras su triunfo arrollador en los comicios a consejos de distritos celebrados en noviembre del año pasado. Tras más de un año de agitación social contra el régimen chino, los demócratas aspiraban a lograr la mayoría de escaños elegidos por sufragio universal en este cámara semidemocrática, ya que también hay diputados seleccionados por todos los sectores de la sociedad, generalmente afines a Pekín. Aunque los demócratas confiaban en darle una vuelta al Parlamento autónomo para bloquear al Gobierno local, las nuevas «normas electorales» impuestas por la Ley de Seguridad Nacional impedirán presentarse a sus candidatos.