Venezuela, últimas noticias en directo: Al menos un muerto y 95 heridos por las protestas

7.45Air Europa e Iberia han cancelado los vuelos que tenían previstos para este miércoles a Venezuela debido a la situación en el país tras la liberación del dirigente opositor Leopoldo López por parte de militares que han salido en apoyo del autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, frente al Gobierno de Nicolás Maduro. Ambas compañías aéreas han cancelado el vuelo que tenían programado para este día 1, entre Madrid y Caracas, la capital venezolan. Air Europa ha informado a sus clientes que, debido a los últimos acontecimientos en Venezuela, ha cancelado el vuelo previsto para este miércoles y ha avisado de que pueden verse afectados además los programados para el jueves, día 2, y el próximo martes, día 10. Por su parte, Iberia ha anulado el vuelo programado para este miércoles a Caracas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía. La aerolínea presidida por Luis Gallego decidirá si cancela o mantiene el próximo vuelo programado a Venezuela, previsto para el próximo sábado día 4, en función de cómo evolucione la situación en el país.

6.55Al menos 119 personas han sido detenidas este martes en el marco de las protestas en apoyo al autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela en todo el país, según el último balance de la ONG venezolana Foro Penal, que hace seguimiento de la población penitenciaria.

5.36Un venezolano de 24 años murió hoy en el estado de Aragua durante las protestas desatadas tras el intento del opositor Juan Guaidó de liderar un levantamiento militar en Venezuela, informó la ONG Provea, sin detallar las causas de la muerte. Además, hay datos sobre al menos 95 heridos vinculados a las protestas, 26 en Aragua y 69 en el municipio caraqueño de Chacao.

4.46«Decía Mike Pompeo que yo, Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir, y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor, que falta de seriedad», ha dicho Maduro durante una alocución trasmitida en cadena obligatoria de radio y televisión. En la misma, estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el considerado como número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

4.30El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, ha desmentido que tuviera intención de abandonar el poder y refugiarse en Cuba, tal y como aseguró el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, del que dijo que le faltaba «seriedad».

2.50Juan Guaidó anuncia en Twitter que mañana continuará con la «Operación Libertad»

2.30El ministro de Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, confirma que Leopoldo López se ha trasladado a la Embajada de España junto a su familia.

2.01«Informamos a Venezuela y a la comunidad internacional de que Leopoldo López no ha solicitado asilo al Gobierno de Chile y ya no se encuentra en la residencia diplomática», ha anunciado en Twitter Alberto Ravell, jefe del Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa de Guaidó.

1.55El líder opositor Leopoldo López ha abandonado este miércoles la Embajada de Chile en Caracas, según ha informado el entorno del autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, que no ha revelado su paradero actual.

0.45El Grupo de Lima pidió que se respete la vida de los miembros de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela tras el intento este martes de levantamiento militar, liderado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, al tiempo que se declaró en sesión permanente y se reunirá este viernes en la capital peruana.

0.25Según un portavoz del Gobierno, Brasil no consentirá el uso de su territorio para utilizarlo en una posible acción militar en Venezuela.

0.15El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió el martes un tuit idéntico al publicado inmediatamente antes por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, un aparente "copia y pega" que ha suscitado numerosas reacciones en la red, desde el enfado hasta el sarcasmo. Díaz-Canel publicó en Twitter un mensaje sobre el reciente alzamiento de la oposición venezolana, que considera un "movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país" en el que se "han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror".

If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete....

23.45Pompeo asegura que Maduro estaba listo para abandonar Venezuela antes de ser disuadido por Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos señala que la salida del dictador iba a producirse durante la mañana de este martes y su destino era La Habana. «Tenían un avión en la pista del aeropuerto. Él [Maduro] estaba preparado para abandonar el país esta mañana, según teníamos entendido. Rusia ha manifestado que debería quedarse», ha dicho Pompeo en una entrevista en la CNN.

23.40El gobierno venezolano de Maduro ha suspendido en su país la transmisión de la BBC Mundo, CNN International y CPR (una radio), según informa una radio local y un sindicato de periodistas venezolanos.

23.30Al menos 69 personas resultaron heridas en las protestas desatadas en Caracas tras el intento de levantamiento militar promovido por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países.

23.30La Unión Europea (UE) afirmó este martes que sigue de cerca la situación en Venezuela, e instó a la "máxima moderación" ante el levantamiento militar en el país a fin de evitar la "pérdida de vidas". "La Unión Europea rechaza cualquier forma de violencia y pide la máxima moderación para evitar la pérdida de vidas y una escalada de tensiones", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en nombre de los 28 países de la Unión.

23.28El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó hoy con recrudecer el embargo a Cuba e imponer sanciones «del mayor nivel» a la isla si las fuerzas militares y de inteligencia cubanas que, según Washington, están infiltradas en Venezuela no cesan sus operaciones en el país caribeño. «Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo que persiguen provocar la muerte y destrucción de la Constitución de Venezuela, se pondrá en marcha un embargo completo, junto con el máximo nivel de sanciones, contra la isla de Cuba», ha anunciado Trump en Twitter.

23.26El enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró hoy que su Gobierno no formó parte de las negociaciones entre miembros de la oposición venezolana y el ministro de Defensa Vladímir Padrino para derrocar al presidente Nicolás Maduro. "EE.UU. no fue parte de esas negociaciones, las negociaciones eran entre venezolanos", dijo Abrams a un grupo de periodistas en el Departamento de Estado, entre ellos Efe.

23.25El Gobierno venezolano dijo este martes en la ONU que ha "derrotado" un intento de "golpe de Estado" respaldado por EE.UU. y varios países latinoamericanos, a los que acusó de buscar "sangre" para justificar una intervención militar. "Este nuevo intento de potencias extranjeras para promover una guerra civil, abrir las puertas a una intervención militar e imponer un Gobierno títere en nuestro país fracasó", afirmó el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada.

23.05John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, aseguró hoy que el ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino, está en contra del presidente Nicolás Maduro y ha negociado con la oposición, al tiempo que exigió a Rusia que no intervenga en Venezuela ante el levantamiento militar. «Figuras como el ministro de Defensa Vladímir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, (Iván) Rafael Hernández Dala, todos ellos están de acuerdo en que Maduro debe irse», dijo Bolton a los periodistas en la Casa Blanca.

23.03El considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo este martes que ya «están completamente derrotados los golpistas» en Venezuela, luego de que en la mañana el líder opositor, Juan Guaidó, anunciara el levantamiento de un grupo de militares contra el Gobierno de Nicolás Maduro. «¿Será posible que los medios de la derecha comiencen a decirle a su gente que volvieron a fracasar?. A esta hora están completamente derrotados los golpistas, huyendo a embajadas, escondidos, nadie da la cara, solo el imperialismo sale buscando excusas ¡Nosotros Venceremos!», dijo Cabello en su cuenta de la red social Twitter.

22.50Según el último balance, los heridos ascienden a 52.

22.19Unos 25 militares venezolanos, todos de baja graduación, han accedido a la embajada de Brasil en Caracas y solicitado asilo, en medio de la nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, confirmaron fuentes oficiales. «Son 25 militares», pero ninguno de ellos es general o pertenece a la cúpula de las Fuerzas Armadas, según dijeron a Efe fuentes de la Presidencia brasileña, que estaría inclinada a conceder el asilo que han solicitado.

22.13Iberia ha anulado el vuelo programado para este miércoles a Caracas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía. La aerolínea presidida por Luis Gallego decidirá si cancela o mantiene el próximo vuelo programado a Venezuela, previsto para el próximo sábado día 4, en función de cómo evolucione la situación en el país.

22.10El régimen de Nicolás Maduro ha tratado de utilizar el gran altavoz internacional que le queda para trasladar el mensaje de que la movilización impulsada por el presidente Juan Guaidó y Leopoldo López ha fracasado. Samuel Moncada, el embajador de Maduro ante la organización internacional, ha asegurado en una rueda de prensa en la sede neoyorquina que «el golpe criminal» no ha triunfado. «La realidad los desinfló», dijo sobre las protestas demócraticas y sus líderes, Guaidó y López, de los que dijo que «no son líderes ni en su casa». De Leopoldo López aseguró que había pedido asilo en la embajada de Chile en Caracas. De Guaidó dijo que está «escondido en su oficina» y que ha mandado a la gente a ser «carne de cañón», a pesar de que al presidente interino de Venezuela se le ha visto en manifestaciones en las calles de la capital venezolana. Moncada también criticó que EE.UU. y la CIA están detrás de los incidentes de ayer y que Washington «está planeando una invasión». El diplomático de Maduro ha tratado en todo momento de minimizar el impacto y el tamaño de las protestas, a pesar de que han sido multitudinarias y de la represión ejercida por las fuerzas armadas leales a Maduro. Informa el corresponsal de ABC en Nueva York, Javier Ansorena.

22.06El enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliot Abrams, confirma que hay conversaciones entre opositores y tres altos cargos de la cúpula chavista para lograr una transición en Venezuela y restablecer «el orden constitucional», algo que ha anunciado Bolton.

21.5423 militares venezolanos piden asilo en la Embajada de Brasil en Caracas, informa EFE.

21.40«Es muy importante que dirigentes del régimen, que han estado hablando con la oposición estos pasados tres meses, cumplan con sus promesas de hacer que haya una transición de poder pacífica de Maduro al presidente encargado Juan Guaidó. Dirigentes como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el presidente Tribunal Supremo de Justicia venezolana, Mikael Moreno y el mayor general de la Guardia Nacional Rafael Hernández Dala, todos han estado de acuerdo con que Maduro debe irse y deben pasar a la acción esta tarde o noche para que otras fuerzas militares se pongan del lado del presidente interino», ha afirmado Bolton. Las declaraciones del consejero de Seguridad Nacional pueden ser clave para el desenlace del desfío opositor iniciado hoy en Venezuela.

21.32La aerolínea francesa Air France ha hecho volver este martes un vuelo que había partido de París con destino a Caracas por la situación en Venezuela, y ha anunciado que está pendiente de la evolución de las protestas antes de decidir nuevas cancelaciones. El vuelo AF368 había partido por la mañana del aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa y ha tenido que dar media vuelta «tras un análisis de la situación por parte de la compañía», ha confirmado un portavoz a EFE.

21.14El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha asegurado este martes que tres importantes figuras del Gobierno venezolano, entre ellos el ministro de Defensa Vladímir Padrino, están en contra del presidente Nicolás Maduro, y les ha pedido volverse oficialmente contra él «esta tarde». En declaraciones a los periodistas, Bolton ha explicado que Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández, han comunicado a la oposición que «Maduro debe irse», y les ha pedido actuar para que así sea.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.