Venezuela prorroga 90 días la incautación de Banesco El presidente del mayor banco privado del país, el hispanovenezolano Juan Carlos Escotet, critica la medida por «atropellada» e «ilegal»

Ludmila Vinogradoff

@ludmilavino Seguir Corresponsal en Caracas Actualizado: 11/08/2018 02:37h

El régimen de Nicolás Maduro ha prolongado la intervención de Banesco otros 90 días sin ningún justificación técnica, financiero, administrativa ni legal, aseguró este viernes su presidente, el hispanovenezolano Juan Carlos Escotet, en una rueda de prensa en Caracas antes de partir a Madrid.

Escotet, también principal accionista de Abanca, dijo que la primera fase de la intervención iniciada en mayo tuvo un impacto negativo sobre Banesco, que perdió el 20% de sus depósitos por la retirada masiva de sus clientes en los primeros días, pero se ha recuperado del temporal y ahora se mantiene con una situación más solvente, conservando el primer puesto de la banca venezolana.

Sus siete directivos ejecutivos estuvieron presos durante tres semanas en mayo sin causa alguna imputada y todavía deben esperar ocho meses en sus casas para que se aclare el proceso judicial.

Aun así, Escotet calificó la decisión de «atropellada, injustificada, ilegal y absurda». «No me han permitido aclarar el asunto con las autoridades y ahora prolongan por otros 90 días la intervención», lamentó. Dijo que luchará por Banesco, que tiene más de 8,5 millones de clientes y representa el 40% de la banca venezolana. «No dejaré que el régimen me quite el banco, pero, si lo hace, seguiré luchando, es como un hijo para mí y a un hijo no se le abandona nunca», subrayó.

Incautación de la filial de Pdvsa en EE.UU.

Entre tanto, en EE.UU., un juez federal de Wilmington (Delaware) ha autorizado la incautación de Citgo, filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa).

La decisión de Leonard P. Stark se pronuncia así a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus negocios en las minas del estado Bolívar, al sur de Venezuela. Stark autoriza la incautación de acciones como paso previo a la venta.