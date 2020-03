Veinte adolescentes agreden y roban a una chica de 15 años en Nueva York

Un vídeo difundido este viernes por la Policía de Nueva York en el que se ve cómo una veintena de adolescentes varones golpean a otra menor de 15 años en plena calle ha desatado la polémica y las condenas en la ciudad.

La policía difundió el vídeo en una de sus cuentas de Twitter al asegurar que el asalto tuvo lugar este jueves en una calle del barrio neoyorquino de Brooklyn.

A través de una cámara de seguridad se puede ver cómo una niña –con la cara pixelada– se cae al suelo y después un adolescente le pega una patada.

Inmediatamente después, una avalancha de jóvenes llega al lugar, uno le salta encima con los pies mientras ella intenta protegerse con sus piernas y en posición fetal y el resto de agresores comienza a darle patadas y puñetazos durante varios segundos antes de huir.

Las imágenes –de las que advertimos muestran violencia explícita– revelan cómo uno de los niños roba las zapatillas deportivas a la joven, que según fuentes oficiales citadas por el diario «Daily News» se encuentra estable en un hospital.

OUTRAGE:this is sickening video of a 15 year old girl viciously attacked by a group of school children. One young man takes the sneakers right off the unconscious victim’s feet. The teenager is in the hospital recovering. We CAN NOT allow this behavior in our community. #Speakuppic.twitter.com/VLLb91fDOM