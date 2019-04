Al menos cuatro heridos tras un tiroteo en una sinagoga en California

Al menos cuatro personas resultaron heridas, y un hombre fue detenido, tras un tiroteo ocurrido en una sinagoga en Poway, cerca de San Diego (California), informaron este sábado las autoridades locales.

Los cuatro heridos han sido trasladados al centro hospitalario Palomar, cercano al lugar de los hechos, pero sin que se haya precisado su situación o gravedad.

«Un hombre ha sido detenido para cuestionarlo en conexión con el tiroteo ocurrido en la sinagoga de Poway», indicó la oficina del sheriff de localidad en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Los hechos se produjeron a las 11.30 hora local (18.30 GMT).

Poway es una pequeña localidad de 50.000 habitantes a 30 kilómetros al norte de San Diego (sur de California).

El año pasado un hombre entró en una sinagoga en Pittsburgh (Pensilvania) y abrió fuego contra los asistentes, provocando la muerte a 11 personas, en el mayor ataque contra la comunidad judía en la historia reciente de Estados Unidos.

MEDIA ALERT: @SDSheriff Bill Gore and @SanDiegoPD@ChiefNisleit will be briefing the media in an hour. Please report to the intersection of Espola Road and Summerfield Lane.