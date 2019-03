Últimas tardes con Teresa

Ramón Pérez-Maura @PerezMaura Actualizado: 24/03/2019 08:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta próxima no será la semana en que el viernes 29 de marzo se consume el Brexit pese a que no se haya logrado un acuerdo que acepte el Parlamento británico. Pero sí puede ser la semana en que en lugar de salir el Reino Unido de la Unión Europea salga Theresa May del 10 de Downing Street.

El plan pactado por May con los socios de la UE debe someterse a votación por tercera vez antes del próximo viernes. Para ello, el Speaker de la Cámara debe buscar la forma de circunvalar las limitaciones legales que impiden volver a votar. Una vez logrado eso hay que conseguir que se mantengan en el «sí» los 242 diputados que sufragaron a