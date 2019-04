Tusk pide «paciencia» respecto al Brexit hasta saber «cuál será el resultado final»

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha pedido este martes «paciencia» respecto al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), después de que la primera ministra británica, Theresa May, anunciara que pedirá otra prórroga a la fecha del Brexit. «Incluso si, después de hoy, no sabemos cuál será el resultado final, seamos pacientes», ha dicho en un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter, junto al «hashtag» #Brexit.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit