«Turquía quiere eliminar al pueblo armenio» El embajador de Armenia en España, Vladimir Karmirshalyan, defiende que su país está abierto al diálogo con Azerbaiyán, y que este solo utiliza la fuerza en el conflicto de la región caucásica

Jaime Sánchez Moreno Madrid Actualizado: 11/10/2020 01:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El conflicto de Nagorno Karabaj (o Artsaj) entre Armenia y Azerbaiyán es probablemente uno de los más complejos del mundo, donde hay una gran disparidad de intereses que abarcan desde el ámbito étnico-religioso hasta el económico. El embajador de Armenia en España, Vladimir Karmirshalyan, tiene claro que Turquía, aliada de Azerbaiyán, pretende exterminar a su país, como ya intentó hacer en la I Guerra Mundial.

Este diplomático ha ocupado puestos de relevancia, como el de cónsul de la URSS en Vietnam durante la Guerra Fría y el de asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia. Actualmente, trabaja en la embajada de dicha república en Madrid desde el año pasado.

Fue parte de Armenia y está poblado por armenios. Durante la bolchevización del sur del Cáucaso, Stalin decidió ceder esta tierra, con un 90% de población armenia, a Azerbaiyán, con la esperanza de que Atatürk se uniera a una revolución global comunista. Desde entonces, los armenios de Artsaj han reivindicado la reunificación con su país de origen. Después del periodo soviético, Azerbaiyán reaccionó con pogromos contra estos, provocando una guerra a gran escala que terminaría en 1994 con un acuerdo de alto el fuego. Este hecho supondría el reconocimiento de la independencia de facto de Artsaj. Desde 1991, las partes han estado negociando un acuerdo comandado por el Grupo de Minsk. Hay un estancamiento por culpa de Bakú, que exige que Artsaj esté bajo su jurisdicción, y usa la fuerza con Turquía para alcanzar sus objetivos.

Está en la zona de interés de Rusia y Turquía. A principios del siglo XX, los turcos intentaron eliminar al pueblo armenio, que actualmente está disperso por el mundo, con siete millones de habitantes.

Los azeríes atacaron las fronteras de Nagorno Karabaj a las seis de la mañana. Utilizaron tanques, artillería pesada, vehículos aéreos no tripulados y cohetes. Además, hubo presencia de aviones turcos F16. También fue blanco de los ataques Vardenis, una ciudad del este de Armenia.

En el otro lado… Dos o tres días antes de los ataques, los representantes de la OSCE querían revisar la frontera entre Azerbaiyán y Nagorno Karabaj, y los azeríes no les dejaron. Aun así, la OSCE pudo confirmar que se estaban preparando para la guerra. Semanas antes, el ejército de Azerbaiyán y de Turquía organizaron entrenamientos juntos. Tenemos datos oficiales de 150 soldados del ejército turco que participan en el conflicto. Además, con la ayuda de muchos yihadistas. Las autoridades de Armenia, Nagorno Karabaj, Rusia, Francia y Reino Unido tienen pruebas de ello. Eso significa que Armenia, junto con Artsaj, está luchando contra terroristas.

Lamentablemente, así es. Para Pashinián el conflicto de Nagorno Karabaj tiene dos componentes principales: la idea de «microrrevoluciones» o pequeños pasos y la aceptación de la resolución del conflicto por las tres partes (Artsaj, Azerbaiyán y Armenia). Pero durante los últimos 30 años, la familia Alíev ha estado alimentando a su población con la idea de que van a conquistar Artsaj, alegando que es su tierra. Con la pandemia, el presidente azerí y sus asesores pensaron que es un buen momento para empezar una guerra y regresar a Artsaj.

Estos tres miembros del Grupo de Minsk no reconocen a Artsaj como parte de Azerbaiyán, porque se está negociando su estatus. Todavía no han proclamado oficialmente si es parte de Azerbaiyán o es un país independiente. Bakú tiene que sentarse en la mesa de negociaciones. Por su parte, la ONU no decide sobre eso.

Rusia tiene intereses tanto en Azerbaiyán como en Armenia. Pero si los azeríes deciden atacarnos, Moscú no puede evitar su participación porque, al igual que nosotros, forma parte del Tratado de Seguridad Colectiva, donde dice que si un tercer país ataca a un miembro de este, otros estados tienen que defenderlo. Pero esta zona es muy interesante tanto para rusos como para turcos, porque es una zona de gasoductos y transporte energético. Todos los países poderosos quieren dominar esta zona. También Irán. Tenemos a tres jugadores poderosos en este conflicto : Rusia, Turquía e Irán.

Turquía debe retirarse inmediatamente y sacar a los terroristas. Los europarlamentarios, entre ellos representantes de España, han afirmado que su gobierno y el azerí deben terminar esta guerra, y que el pueblo de Artsaj tiene derecho a la autodeterminación (en realidad, Clara Ponsatí es la única eurodiputada española que se ha pronunciado a favor). ¿Por qué Kosovo y las exrepúblicas de Checoslovaquia pudieron separarse sin sangre? ¿Por qué un pueblo de 140.000 habitantes, un enclave cristiano dentro del mundo musulmán, no puede proclamarse independiente?

Sudán del Sur puede ser reconocida, incluso Kosovo, pero Nagorno Karabaj, no. A nosotros nos gustaría reconocer la independencia de nuestros hermanos, pero tendríamos que terminar nuestras negociaciones con el Grupo de Minsk.

Turquía siempre trata de encontrar una posibilidad para hacer lo que no pudo hacer en 1915. Quiere eliminar al pueblo armenio, que es un obstáculo cristiano en sus ideas de islamización de la región.

A diferencia de Pashinián, los anteriores primeros ministros tenían lazos de amistad mucho más fuertes con Rusia. Cuando Pashinián llegó al poder, intentó restablecer relaciones con el mundo occidental, porque firmamos acuerdos con la UE. Somos miembros de la familia europea. Por eso, tenemos que hacer muchos cambios en todas las esferas de la vida de la República. Es verdad que el primer ministro no ha hablado mucho de Nagorno Karabaj, pero siempre lo ha tenido en mente. Este es el problema de su vida. Habla con Putin, Macron, Trump, Merkel… con todo el mundo. El conflicto de Artsaj no es solo de Armenia, porque su continuación involucra a otros países de la región.

Todo. No se puede proclamar una guerra contra el pueblo, que quiere vivir libre, que quiere autodeterminarse, como en el caso de Artsaj. Tiene su propio gobierno, su propio parlamento, es un país bien organizado.

Por nuestra parte, puede haber cosas que no hayamos hecho bien. Pero lo más importante es que estamos dispuestos a negociar. Porque este problema no tiene una solución militar. Probablemente con las medidas políticas, a través de negociaciones, se puede resolver este problema. No tenemos precondiciones, primero nos sentamos a la mesa de negociación. Alíev dice que Armenia tiene que retirar sus tropas de siete regiones (nosotros decimos liberados, ellos dicen ocupados). Los armenios no van a retirar sus tropas de este territorio inmediatamente. Hay una generación de karabajíes que ha nacido tras la independencia de Artsaj, y que no entendería volver a ser parte de Azerbaiyán. En su día, pregunté a un grupo de jóvenes qué les parecería esta idea. Ellos respondieron que estaban dispuestos a matarme por esa pregunta.

El Consejo de Seguridad no ha tomado ninguna decisión que diga que Armenia tenga que retirarse. Exige el cese inmediato del fuego y la exclusión del uso de la fuerza por todas las partes. Pero Azerbaiyán, en violación de estas resoluciones, declara permanentemente que va a ocupar Artsaj mediante el uso de la fuerza. En las resoluciones se pide que Armenia aplique toda su influencia para brindar paz y seguridad en la región, que es lo que está haciendo nuestro país ahora.

¿Espera avances significativos en un futuro cercano? ¿Cree que llegará la paz? ¿Cuándo?

Me gustaría decir que a las siete de la mañana. Desearía que la guerra terminase un día antes, una hora antes. Aunque son héroes que están luchando por la independencia de su país, no quiero que mueran tan jóvenes.

Las organizaciones internacionales y los dirigentes de distintos países asumieron mucha mayor responsabilidad, y están participando más en este proceso. El Grupo de Minsk ha hecho proclamaciones muy serias. Debe haber pasos muy especiales para tomar decisiones en este problema. En unos días podemos decir que volvemos a la mesa de negociaciones. Tengo mucha esperanza.

¿Cuál es a su juicio la salida más probable de este conflicto?

Las fuerzas tienen que regresar a la misma frontera que tenían el día 27 para negociar. Para mí lo mejor es empezar por la mesa de diálogo, como hemos tratado de hacer todos estos años. No es un problema que deberíamos resolver durante 25 o 30 años. Porque los hay que duran mucho más.