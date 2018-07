Vídeo: May está deseando contarle a Trump su postura sobre el Brexit EP

Trump, en su visita a May: «Boris Johnson sería un gran primer ministro, tiene lo que se necesita» «Si hacen tal acuerdo, negociaríamos con la Unión Europea y no con el Reino Unido», dijo el presidente de EE.UU. al periódico sensacionalista «The Sun»

El presidente Donald Trump criticó directamente la estrategia para el Brexit de la primera ministra Theresa May, diciendo que probablemente había matado toda esperanza de un acuerdo comercial británico-estadounidense y que no había seguido su consejo sobre cómo negociar con la Unión Europea.

En una entrevista publicada apenas unas horas antes de que almorzara con May y tomara el té con la reina Isabel, Trump reprendió los «muy desafortunados» resultados de la negociación del primer ministro Brexit.

«Si hacen tal acuerdo, negociaríamos con la Unión Europea y no con el Reino Unido», dijo Trump al periódico sensacionalista The Sun, por lo que May planeó aprovechar su visita oficial al Reino Unido para avanzar en las discusiones sobre la conclusión de un acuerdo de libre comercio con Washington una vez que su país abandone la UE a fines de marzo de 2019.

Publicación el Libro Blanco

El Gobierno de Theresa May publicó este jueves el esperado Libro Blanco en el que plantea la relación que Reino Unido desea mantener con la Unión Europea tras el Brexit, que se basa en que haya cierta movilidad de personas a cambio de facilitar el trámite para algunos productos aduaneros.

«Si hacen un trato así, estaríamos lidiando con la Unión Europea en lugar de tratar con Reino Unido, por lo que probablemente mate el trato», ha señalado Trump en la entrevista. «Si lo hacen, entonces su acuerdo comercial con Estados Unidos probablemente no se hará», ha aseverado el mandatario, que además considera que May ha ido «al revés» y que los resultados han sido «muy desafortunados».

El magnate neoyorquino ha señalado que Estados Unidos tiene suficientes dificultades con la Unión Europea porque no han tratado al país «de manera justa en el comercio».

Trump ha recalcado que la primera ministra británica hizo caso omiso a los consejos que le ofreció para el plan del Brexit y ha asegurado que «los acuerdos que llevan mucho tiempo nunca son buenos».

En cuanto a la dimisión del exministro de Asuntos Exteriores británico Boris Johnson, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que «le entristeció mucho ver que dejaba el gobierno» y que espera que vuelva en algún momento.

«Creo que podría ser un gran primer ministro. Creo que tiene lo que se necesita», ha destacado, refiriéndose a Johnson, a quien considera «un tipo muy talentoso».