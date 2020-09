Trump solo pagó 645 euros anuales en impuestos en 2016 y 2017 El «New York Times» revela que el presidente no pagó al fisco en diez ejercicios fiscales

Uno de los secretos mejor guardados por el presidente de Estados Unidos salió ayer a la luz, a apenas 37 días de las presidenciales en las que se juega la reelección. El diario «The New York Times», parte de una nutrida serie de medios a los que Donald Trump ha calificado de «enemigos del pueblo», publicó anoche sus declaraciones de la renta, que él se ha negado a hacer públicas, rompiendo una tradición que se remonta a los años de Richard Nixon. Ahora finalmente se sabe que el año en que ganó las elecciones, en 2016, Trump pagó 750 dólares en impuestos sobre la renta, 645 euros al cambio de ayer. Pagó al fisco lo mismo en 2017. Y en 10 de los 15 años anteriores no pagó nada, al declarar más pérdidas que ganancias.

La noticia cayó ayer como una bomba en la campaña electoral. La Casa Blanca, sabedora de la publicación, programó una rueda de prensa del presidente a las 17.00, las 23.00 en la España peninsular. En el podio de la sala de prensa, Trump improvisó, habló de fraude electoral, de su última elección para el Supremo, de los debates, y decenas de temas más. En respuesta a una pregunta sobre sus declaraciones de la renta, Trump dijo: «Es falso, es lo mismo que hace cuatro años, ya presenté una demanda por esto, he pagado impuestos, mis declaraciones de la renta están bajo inspección, y Hacienda no me trata bien, me trata muy mal, me están haciendo una inspección, y cuando acabe, haré públicas las declaraciones».

El «Times» dice haber obtenido las declaraciones de la renta de 20 años en total, y se circunscriben exclusivamente a sus ingresos anuales y los impuestos que ha pagado, y no suponen una estimación de su patrimonio real. Tampoco incluyen impuestos del estado de Nueva York, donde tuvo su residencia fiscal hasta llegar a la Casa Blanca, ni otros pagos. Un abogado de la empresa familiar de Trump, Alan Garten, respondió al «Times» que el presidente sí ha pagado millones de dólares en impuestos, en general, sin dar más detalles. El diario neoyorquino no ha publicado, de momento, los documentos que dice tener, según dice para proteger a sus fuentes.

Los documentos del «Times» revelan además una gran cantidad de deducciones fiscales a lo largo de los años, que abarcan desde los honorarios de un abogado para un caso penal, el pago por una mansión para una reunión familiar y hasta el coste una auditoría fiscal de sus ingresos por organizar en certamen de Miss Universo en Rusia en 2013. También revelan esas declaraciones que dice tener el «Times» que el presidente ingresó 424 millones de dólares por su participación en el famoso programa de telerrealidad «The Apprentice», o «El aprendiz», que presentó de 2004 a 2015. Luego Trump invirtió ese dinero en una serie de propiedades, sobre todo campos de golf, que le han reportado importantes pérdidas desde entonces.

El «Times», que añade abundante interpretación a la nota en la que revela esos pagos de impuestos, asegura que estos indican que «su situación financiera cuando anunció su candidatura a la presidencia en 2015 da cierta credibilidad a la idea de que su campaña presidencial a largo plazo fue, al menos en parte, una táctica para reanimar su marca comercial».

En 2018 el presidente dijo en público haber ganado por sus empresas 434 millones de dólares, pero según sus declaraciones en realidad perdió sólo en un año 47 millones.