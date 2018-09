CLAVES DE LATINOAMÉRICA Trump rompe la idea de Norteamérica al tratar por separado con México y Canadá El Tratado de Libre Comercio de América del Norte nació con vocación de avanzar en la integración de los tres países, pero el proyecto de comunidad ha quedado enterrado

El sueño de una progresiva integración de Norteamérica, en la que Canadá, Estados Unidos y México fueran convergiendo en algo más que puros lazos comerciales, a imagen de la Unión Europea, nunca ha tenido realmente grandes defensores en esa parte del continente americano. Pero es que Donald Trump también ha roto las negociaciones comerciales a tres bandas, para reducir todo a tratos meramente bilaterales. Este año le correspondía a Trump organizar la cumbre bianual entre los tres presidentes –conocida informalmente como la Summit of the Three Amigos–, pero eso no ha entrado en su agenda.

No es solo la estrategia del divide y vencerás, que desde luego forma parte de los hábitos de Trump en el mundo de los negocios. Es que al presidente estadounidense parece molestarle incluso el nombre de Norteamérica. Cuando la semana pasada Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido por sus siglas en inglés, NAFTA), Trump pidió un cambio de denominación, porque dijo que la actual ha adquirido connotaciones negativas para la opinión pública. Sugirió que se llamara Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, a la espera de que también pueda añadirse Canadá.

Aunque finalmente Canadá se sume al acuerdo –por tanto constituyendo formalmente una renovación del TLCAN a tres–, y al margen del nombre que se le dé, está claro que la idea de una Comunidad de América del Norte ha quedado enterrada. Llevaba muerta mucho tiempo (de hecho la idea solo pareció ilusionar a unos pocos hace veinte años), pero ahora ha quedado sepultada.

Incluso ha habido una regresión en la convivencia tripartita, como se anticipaba en un artículo publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Ahí se constataba que a pesar del poco interés manifestado históricamente por los tres países norteamericanos en desarrollar un concepto de comunidad regional, la firma del TLCAN en 1992 y su entrada en vigor en 1994 «vino a crear un ambicioso marco común», que si bien prácticamente restringido a la interacción comercial, abría la puerta a una mayor integración.

Así, hacia el año 2000, cuando los mecanismos del TCLAN ya estaban implementados y se habían eliminado progresivamente los aranceles, se dio el momento más alto en el proceso de convergencia, según Robert A. Pastor, autor de The North American Idea. Miembro del Consejo de Seguridad Nacional con Jimmy Carter, Pastor ha sido un destacado –y casi solitario– defensor en Estados Unidos de una sustancial confluencia entre los tres países.

Pastor cuenta que a comienzos de 2001 los recién elegidos presidentes Vicente Fox y George W. Bush llegaron a comprometerse a avanzar hacia una «comunidad económica» de Norteamérica, aunque por parte de la Casa Blanca probablemente se usó esa expresión de modo impropio. Pero al poco los vientos cambiaron bruscamente: tras el 11-S Estados Unidos comenzó a aplicar mayores restricciones en el tránsito a través de sus fronteras, y además los demócratas pasaron a ser especialmente críticos con el TLCAN una vez fuera de la presidencia.

Llegado a la Casa Blanca, Barack Obama no procedió a la revisión del TLCAN que había prometido en la campaña electoral para ganarse a los sindicatos, pero sí lo ha hecho Trump. En sus casi 25 años de vida, el tratado ha facilitado un notable incremento de los intercambios comerciales, pero no ha dado paso a la formalización de instancias para la resolución conjunta de problemas compartidos. Además, la falta de consolidación de los avances logrados está permitiendo una regresión, a raíz de la apelación directa al interés estrictamente nacional, auspiciada por Trump.