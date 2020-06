Trump revela qué pensó cuando vio el vídeo de George Floyd

En una entrevista reciente a Newsmax TV, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha relatado qué pensó al ver el vídeo de George Floyd, cuya muerte ha desatado una gran oleada de protestas en el todo el país en los últimos días.

En una entrevista realizada por el antiguo jefe de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, Trump ha relatado que fue algo que «nunca debió haber pasado. Fue terrible. Algo pasó en la cabeza de aquel policía y de los tres que se quedaron mirando... Creo que no deben ponerse en la misma categoría pero, en cualquier caso, es una categoría muy mala. Y nada bueno va a salir de este asunto, es un asunto muy malo, sin duda».

Trump añadía poco después que ya no creía que tuviera que usar a las tropas estadounidenses para contrarrestar las protestas internas provocadas por la muerte de Floyd.

