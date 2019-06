Trump retrasa «dos semanas» deportaciones de indocumentados

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este sábado que retrasará «dos semanas» la deportación de inmigrantes, a la espera de que demócratas y republicanos encuentren soluciones a los problemas en la frontera con México. «A solicitud de los demócratas, he retrasado el Proceso de Remoción de Inmigración Ilegal (Deportación) por dos semanas para ver si demócratas y republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y los vacíos legales en la frontera sur», ha escrito Trump en Twitter. Pero ha advirtido: «Si no, comienzan las deportaciones».

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!