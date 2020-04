Trump recomienda a los estadounidenses taparse con bufandas para evitar contagios

Javier Ansorena SEGUIR Actualizado: 01/04/2020 08:32h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La escasez de mascarillas es un problema que afecta a todos los grandes focos de coronavirus, y EE.UU. no es una excepción. El asunto llegó este martes hasta el presidente del país, Donald Trump, que sugirió a los estadounidenses que se taparan con bufandas para contribuir a frenar la expansión de la enfermedad.

«Mucha gente tiene bufandas, se puede usar una bufanda», dijo Trump. «Y si la gente lo quiere hacer, claramente no hay nada malo en ello».

Es obvio que las mascarillas homologadas son mucho más efectivas que enrollarse la cara en una bufanda de casa. Pero, ante el tamaño de la epidemia y la falta de mascarillas, la prioridad es que estas vayan a quienes más las necesitas.

«Una de las cosas que me ha dicho hoy el doctor Fauci –dijo en referencia a Anthony Fauci, la autoridad de EE.UU. en enfermedades infecciosas– es que no queremos que todo el mundo esté compitiendo contra los hospitales. Las necesitamos verdaderamente», dijo sobre este elemento de protección para que los trabajadores sanitarios no se contagien y puedan seguir tratando a pacientes en un país muy golpeado por la epidemia: en EE.UU. hay casi 200.000 contagios y las proyecciones presentadas por la Casa Blanca apuntan a que, en el mejor de los escenarios, morirán entre 100.000 y 240.000 estadounidenses por el coronavirus.

En estos momentos, la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de EE.UU. (CDC, en sus siglas en inglés) es que lleven máscaras aquellos diagnosticados con la enfermedad y el personal sanitario.

«Hay pocas mascarillas y deben guardarse para los que cuidan de enfermos», dice su página web.

Diferentes voces en EE.UU. han reclamado que se generalice el uso de mascarillas para evitar la expansión de la epidemia, sobre todo tras la constatación de que el contagio puede ser sin síntomas. Se había pensado que las recomendaciones del CDC o las directrices del grupo especial de coronavirus de la Casa Blanca podrían cambiar para instaurar su uso masivo. Pero, mientras se acelera su producción y distribución, las mascarillas deberán priorizarse para los sanitarios.

Una bufanda, como las que recomienda ahora Trump, puede dar una protección mínima frente a las partículas contaminadas que expulsamos por las vías respiratorias. «No es una mala idea, al menos por un tiempo», dijo.