Trump recibe al presidente de Ecuador y le pone de ejemplo para el resto de América Latina Lenin Moreno es el primer jefe de estado de su país que visita la Casa Blanca en 17 años Los dos mandatarios celebran el acercamiento producido tras la marcha de Rafael Correa

Un presidente de Estados Unidos ha recibido por primera vez en 17 años en la Casa Blanca a su homólogo ecuatoriano. Durante una reunión en el Despacho Oval este miércoles, Donald Trump ha defendido el buen estado de las relaciones entre ambos países, y ha celebrado que el actual presidente de Ecuador, Lenin Moreno, haya sido capaz de reencauzar el rumbo de política exterior que heredó de su predecesor en el cargo, el socialista Rafael Correa.

«Tiene una gran reputación», ha dicho Trump nada más recibir a Moreno ante la columnata de la Casa Blanca. «Estamos trabajando en acuerdos comerciales y en opciones militares, incluida la compra de material militar», añadió después el presidente norteamericano durante la reunión mantenida en su despacho, durante la cual se refirió a Ecuador como «uno de los países más hermosos del mundo».

Por su parte, Moreno, al ser preguntado por qué ha cambiado en su país en estos años pasados, dijo: «Ecuador, tras pasar por unos tiempos difíciles, en especial en lo que respeta a relaciones internacionales, ha decidido regresar a la comunidad internacional y renovar sus relaciones, especialmente con aquellos que piensan de una forma similar a nosotros, y queremos acercarnos más a ellos».

Agenda de cooperación

Entre los temas de cooperación, el presidente Moreno detalló: reformas democráticas en el continente americano, lucha contra el narcotráfico y medidas contra el crimen organizado, además de acuerdos comerciales.

Antes de la visita del presidente Moreno, un alto funcionario de la Casa Blanca admitió en una conversación con la prensa el alivio que han provocado en Washington las actuales políticas exteriores ecuatorianas al afirmar que «su predecesor, Rafael Correa, había creado una brecha en las relaciones con EE.UU. El presidente Moreno realmente ha logrado una transición del socialismo bolivariano del siglo XXI a una democracia que está creciendo y que avanza compartiendo nuestros valores».

Para la Casa Blanca, estas nuevas relaciones con Moreno, que ascendió a la presidencia en mayo de 2017, son un modelo a seguir para países como Venezuela, que gobierna un régimen socialista, y como Bolivia, que tras la caída de Evo Morales celebra elecciones en mayo.

Modelo para Venezuela

«Ecuador es un ejemplo para Venezuela y es un ejemplo para Nicaragua de cómo los países pueden hacer una transición pacífica incluso desde adentro. Eso se debe al liderazgo del presidente Moreno. Y estamos viendo ese cambio dramático. Así que es realmente una visita especial», dijo el mismo alto funcionario mencionado antes.

Moreno estuvo en Washington el pasado abril en una visita a la Organización de los Estados Americanos, ante la que pronunció un discurso en el que defendió la democratización de Venezuela y Nicaragua. «Los estados tenemos el deber de exigir el cese de la violencia en contra de la población civil en cualquier lugar que esto ocurra», dijo entonces.

En otoño, cuando Ecuador padeció una ola de violentas protestas en contra de una retirada de subsidios, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por aclamación una declaración para apoyar al gobierno de Moreno y de condena de «cualquier acción encaminada a desestabilizar» el país.

Según dijo entonces a ABC el canciller, José Valencia, el gobierno de Ecuador «tiene una serie de indicios muy serios y la justicia está investigando conexiones entre ciudadanos venezolanos que han estado involucrados en las manifestaciones y que no sabemos cómo han entrado en el país. Además de estar ilegalmente en nuestro país han participado de actos de delincuencia, sobre todo actos violentos. Esos actos son ilegales, y más para un extranjero, que no puede hacer agitación política en un país al que no pertenece».