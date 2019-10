Trump publica la foto del perro que propició la muerte de Al Bagdadi

El presidente Donald Trump sigue sacando pecho por la muerte del terrorista más buscado, Abu Bakr al Bagdadi, el pasado sábado como consecuencia de la operación Kayla Mueller. En esta ocasión, el mandatario -uno de los pocos o quizá el único presidente estadounidense que no tiene mascota- ha querido rendir un tributo al perro que acorraló al «califa» y le llevó a hacer estallar el cinturon de explosivos que llevaba adherido al cuerpo. En la explosión murió el terrorista y tres de sus hijos, y también resultó herido el can, cuyo nombre no ha sido desclasificado de momento. El perro, convertido en héroe, fue evacuado inmediatamente de la zona para darle atención médica.

«Hemos desclasificado una fotografia del maravilloso perro (el nombre no ha sido desclasificado) que hizo tan gran trabajo en la captura y muerte de líder del ISIS, Abu Bkar al-Baghadadi», ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, acompañando la imagen del animal.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw