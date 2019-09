Trump presionó a Ucrania sobre Biden y la Casa Blanca trató de ocultarlo El director nacional de inteligencia explicó ayer que no dio esa información a los legisladores porque es «un privilegio» del presidente

La política funciona con mensajes sencillos y directos. En eso reside el poder destructivo del último escándalo político de la presidencia de Donald Trump, el que podría ponerle en la senda del ‘impeachment’ o proceso de recusación: la llamada al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para perjudicar a un rival electoral, Joe Biden, el favorito en las primarias demócratas. Su simpleza contrasta con la aparatosidad de la investigación de la trama rusa, a la que el Departamento de Justicia dedicó meses y recursos ingentes y que se comió la atención de EE.UU. sin que Trump se viera salpicado.

El miércoles se divulgó la transcripción en bruto de la llamada entre Trump y Zelenski, ocurrida el pasado 25 de julio, pero ayer se conocieron nuevos detalles del asunto, que podrían hacerlo todavía más dañino para el presidente de EE.UU. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó el informe interno original que desató el escándalo, el ‘chivatazo’ de un miembro de la inteligencia de EE.UU. alarmado por el contenido de la llamada.

«En el desarrollo de mis obligaciones recibí información de diferentes autoridades del Gobierno de EE.UU. en relación con el uso por parte del presidente de EE.UU. del poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020», escribió el funcionario en una queja interna. «La interferencia incluye, entre otras cosas, presiones a un país extranjero para investigar a uno de los principales rivales políticos del presidente», añade, antes de detallar que Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado personal de Trump, y el fiscal general de EE.UU., Robert Barr, «parece también estar implicados».

El autor del informe asegura además que la preocupación en la Casa Blanca por el contenido de la llamada llevó a la Administración Trump a tratar de ocultarlo. «En los días posteriores a la llamada, me enteré por diversos miembros del Gobierno que altos cargos de la Casa Blanca habían intervenido para ‘bloquear’ todos los registros de la llamada, en especial la transcripción palabra a palabra de la llamada que fue elaborada -como es costumbre- en la Situation Room de la Casa Blanca», explica.

En su opinión, esa decisión subraya «la gravedad» de la llamada y detalla cómo se llevó a cabo: «Cargos de la Casa Blanca me dijeron que habían sido “instruidos” por abogados de la Casa Blanca para sacar la transcripción electrónica del sistema informático en el que normalmente se almacena, para coordinación, finalización y distribución a las autoridades del Gabiente».

En su lugar, añade, «la transcripción se cargó en un sistema electrónico diferente que se usa para almacenar y gestionar información de naturaleza especialmente sensible. Uno de los cargos de la Casa Blanca lo describió como un abuso porque la llamada no contenía nada remotamente sensible desde la perspectiva de la seguridad nacional».

Acceso al documento

Dentro de este intento de enterrar el contenido de la llamada, el director nacional de inteligencia interino, Joseph Maguire, compareció ayer ante el Congreso para explicar por qué impidió que los legisladores tuvieran acceso al documento durante días. Lo defendió por el «privilegio ejecutivo» del que goza el presidente, se negó a confirmar si habló con Trump del chivatazo y dijo no saber la identidad del chivato.

En su informe, el autor detalla otras actividades desarrolladas por Giuliani, muchas de ellas ya filtradas a la prensa en las últimas semanas, con la pretensión de que Ucrania investigará a Biden y a su hijo, que tuvo negocios en el país europeo en una compañía que fue investigada en su día. Entre otras cosas, una reunión en Madrid con un alto cargo de Zelenski, y contactos con otras autoridades ucranianas.

Cuando se conoció la transcripción de la llamada, la principal defensa de Trump y de los republicanos es que quedaba claro que no había ‘quid pro quo’, que no había contrapartidas. En su informe, sin embargo, el chivato dice que se hizo entender a las autoridades de Ucrania que la llamada con Trump solo ocurriría si estaban dispuestos a «trabajar juntos» en las investigaciones que lideraba Giuliani. Una semana antes de la llamada, Trump decidió congelar el envío de 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.

La publicación del ‘chivatazo’ ha supuesto ya un impulso al ‘impeachment’. Ya son al menos más de la mitad los legisladores de la Cámara de Representantes que apoyan el impulso del proceso de recusación de Trump, una mayoría suficiente para hacerlo. La simpleza de lo descrito en el informe favorece a la línea que defiende la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y muchos demócratas moderados: circunscribir la investigación sobre el ‘impeachment’ al episodio en Ucrania y no a anteriores escándalos políticos de Trump.

Lo más probable es que lidere el proceso el Comité de Inteligencia de la Cámara. Su presidente, el demócrata Adam Schiff, aseguró ayer que se investigarán a fondo las alegaciones del ‘chivatazo’ y que es «difícil imaginar acusaciones más serias que las que contiene».

El líder de los republicanos en la cámara baja, Kevin McCarthy, insistió en que nada del ‘chivatazo’ ni de la transcripción puede motivar una recusación de Trump. «¿Qué hay aquí que se pueda elevar a un ‘impeachment’? Es el presidente de EE.UU. teniendo una conversación con un líder de otro país”, defendió.