Trump pospone su reunión con la primera ministra danesa ante la negativa a vender Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que ha decidido posponer su reunión con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, por su negativa a discutir «la compra de Groenlandia».

«Basándome en los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, que no tiene interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento», ha señalado el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....