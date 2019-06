Trump se pone un sombrero como el de Churchill: «A Winston le quedaba mejor» El presidente de Estados Unidos se encuentra estos días en Europa, donde visita el Reino Unido, Irlanda y Francia

ABC Actualizado: 05/06/2019 19:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es de extrañar que una figura política como la de Winston Churchill esté muy presente durante estos días en los que se conmemora el Desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944. Lo que sí resulta más curioso son los guiños que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo -y recibiendo- en recuerdo del británico. Durante su visita oficial al Reino Unido, el inquilino de la Casa Blanca recibió un ejemplar del libro del ex primer ministro sobre la Segunda Guerra Mundial, un obsequio de la Reina Isabel II. Pero el asunto no ha quedado ahí y ha derivado a un asunto de vestimenta.

Hats off to @piersmorgan for being so considerate to @POTUS 🎩 pic.twitter.com/mnDbljb0RK — Good Morning Britain (@GMB) June 5, 2019

Hoy por la mañana, durante una entrevista en el programa «Good Morning Britain», Piers Morgan, el presentador del espacio, ha regalado a Trump un sombrero como el que utilizaba Churchill. «Muchas gracias, Piers, no sabía que tenías esta sensibilidad», ha dicho el presidente de EE.UU. al periodista, que se ha reído con el comentario. Luego, el mandatario ha accedido a ponerse el sombrero, que tiene sus iniciales grabadas, para a continuación lamentar que le estaba un poco grande, puntualizando que a «Winston le quedaba mucho mejor».

Además de ese episodio, Trump ha tenido tiempo para bromear sobre su pelo y deslizar un comentario elogioso sobre Boris Johnson, el ex ministro de Exteriores que se postura como posible sucesor de la primera ministra saliente, Theresa May. «¿Quién cree que tiene un mejor pelo, usted o Boris Johnson?», le ha preguntado el presentador, envolviendo una pregunta seria con humor. «No lo sé, pero creo que es una buena persona», ha respondido el presidente, con el sombrero de Churchill todavía en la mano. El mandatario no se ha atrevido a aclarar si creía que Farage era su equivalente en el Reino Unido. «No quiero destruir a nadie», ha concluido.