Trump pondrá dinero para rescatar su campaña ante la caída de las donaciones Como en 2016, los demócratas llegan a las elecciones con mayores ingresos

David Alandete Washington Actualizado: 09/09/2020 01:59h

Como en 2016, Donald Trump saldrá a rescatar su campaña a la presidencia. Confirmando que ha ingresado menos en donaciones políticas de lo que esperaba este verano, el presidente dijo este martes que destinará «lo que sea necesario» de su fortuna al esfuerzo para ser reelegido. «Si necesitáramos más, lo pondría personalmente, como hice en las primarias la última vez. En las primarias de 2016 aporté mucho dinero. Si es necesario, lo haré otra vez», dijo ayer el presidente aquí en Washington antes de partir a un acto electoral en Florida.

En 2016, Trump donó 60 millones de dólares [50 millones de euros] de su bolsillo a su campaña electoral, ante las resistencias del Partido Republicano a darle una cálida bienvenida como candidato, aun a pesar de sus continuadas victorias en las primarias. Pero aquello fue cuando aun se disputaba la nominación del partido con otros conservadores. Hoy tiene al partido firmemente tras él. De momento, la campaña de Trump no ha revelado aún las cifras de ingresos por donaciones del mes de agosto. El demócrata Joe Biden y su partido recaudaron la cifra récord de 364 millones. En comparación, en julio Trump recaudó 165 millones y Biden, solo 140.

Ayer el presidente respondió a las revelaciones de varios medios norteamericanos de que su campaña está corta de liquidez por haber gastado demasiado en anuncios en algunos estados cruciales donde las encuestas reflejan un resultado extremadamente ajustado. Según varias estimaciones, los republicanos han gastado hasta ahora 800 millones, sobre todo en anuncios y mítines, además de en el congreso político de final de agosto.

«Necesitamos gastar más dinero por adelantado debido a la pandemia y las acusaciones de los demócratas, que son desinformación. Hemos hecho un gran trabajo con el Covid. Hemos hecho un gran trabajo con el virus de China, un gran trabajo. Ya sean por respiradores o vacunas, que tendremos muy pronto, o con el tratamiento, hemos hecho un gran trabajo», dijo ayer el presidente.

La agencia Bloomberg fue la primera en informar, citando fuentes anónimas dentro de la campaña de Trump, que el presidente espera inyectar 100 millones de su propia fortuna, algo que este no desmintió ayer. Esto es algo sorprendente, pues de momento en toda la precampaña y campaña para las elecciones del 3 de noviembre, los republicanos han recibido donaciones por valor de 1.000 millones de dólares, gastados ya la mayoría. Las encuestas auguran un resultado ajustado, aunque de momento, según la media de sondeos de RealClearPolitics, Biden goza de una ventaja de un 7% sobre Trump en intención de voto. En los estados clave, donde en realidad se decide la presidencia, el resultado se prevé mucho más ajustado.

En 2016 las encuestas ya fracasaron estrepitosamente. Y no sólo eso, la entonces candidata, Hillary Clinton, ingresó el doble en donaciones que Trump, 1.200 millones frente apenas 500. Cierto es que la demócrata ganó en número de papeletas, con tres millones de votos por encima de Trump, pero perdió en el cómputo del colegio electoral.

El nuevo jefe de campaña de Trump, Bill Stepien dijo ayer que no hay razones para preocuparse por la liquidez de su equipo. «De aquí al día de las elecciones tendremos más dinero para gastar del que tuvimos en 2016», dijo ayer en una conferencia telefónica con periodistas. Según añadió el presidente, él cree que todo esfuerzo por su parte vale la pena porque «esta es la elección más importante de la historia de nuestro país. Tenemos enfrente a un grupo de izquierda radical. Hay algo que no está bien con esa gente. Joe [Biden] no tiene fuerza. No tiene la capacidad mental para controlar [a los radicales]».

La fortuna real del presidente es un misterio, ya que él se niega a hacer públicas sus declaraciones de la renta. Forbes estima que sus activos —incluidas propiedades inmobiliarias— ascienden a 2.500 millones. Trump dona su sueldo de presidente, de 400.000 dólares anuales, íntegramente a organizaciones caritativas.