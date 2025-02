Trump se plantea indultar a Snowden El presidente de los Estados Unidos ha declarado que, aunque no conoce la situación actual del analista, barajará perdonarle

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado que considera indultar a Edward Snowden , el joven analista que provocó el mayor escándalo diplomático de la historia y que, desde su exilio en Rusia, ejerce hoy de voz de la conciencia en la era digital.

« Es algo que tengo que mirar . No estoy al tanto de la situación de Snowden, pero pienso informarme al respecto. Hay mucha, mucha gente, por lo que se ve es una decisión no exenta de polémica, que cree que debería ser tratado de forma diferente y otros creen que hizo cosas realmente malas. Desde luego es un tema a tener en cuenta», ha confirmado en una conferencia de prensa desde Nueva Jersey.

Durante años, las autoridades norteamericanas han querido que Snowden regresara a los Estados Unidos para enfrentarse a un juicio penal por cargos de espionaje .

Tras huir de Estados Unidos por filtrar una gran cantidad de archivos secretos en 2013 (muchos de los cuales revelaban las operaciones de espionaje nacionales e internacionales realizadas por la NSA), Snowden recibió asilo en Rusia.

El abogado ruso de Snowden, Anatoly Kucherena , ha explicado que Estados Unidos no debería simplemente perdonarlo, sino que debería abandonar todos los procesos que mantiene abiertos contra su cliente, que no ha cometido ningún delito. «Actuaba no sólo en interés de los ciudadanos estadounidenses, sino en interés de toda la humanidad», ha desvelado Kucherenasaid.

La postura de Trump hacia Snowden representa un cambio radical. Poco después de las filtraciones, el presidente expresó su hostilidad hacia Snowden, llamándolo «un espía que debería ser ejecutado».

Trump también cree que los estadounidenses, tanto de izquierdas como de derechas, están divididos sobre Snowden. «Mucha gente piensa que debería ser tratado de manera diferente. Y otras personas piensan que hizo cosas terribles».

