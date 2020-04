Trump ordena por Twitter a la Armada «disparar y destruir» a las lanchas iraníes que acosan a sus buques

Donald Trump aseguró este miércoles que ha dado la orden a la Armada de EE.UU. de «disparar y destruir» a las lanchas armadas de Irán que acosan a los buques estadounidenses en Oriente Próximo.

El presidente de EE.UU. no dio detalles de qué incidentes se han producido, pero parece referirse a un comunicado publicado hace una semana por la flota de la Armada basada en Baréin. En él, se advertía de que un grupo de once lanchas armadas de Irán habían realizado maniobras «peligrosas y de acoso» cerca de buques estadounidenses en el golfo Pérsico, pasando a diez metros de los barcos en algunas ocasiones, y realizando cruces por proa y por popa.

«Esas acciones peligrosas y provocativas incrementan el riesgo de cálculos fallidos y colisiones», dijo la Armada, que añadió que las maniobras «no respetan las obligaciones del derecho internacional de actuar con observación de la seguridad de otras naves en la zona». Teherán ha dicho que la provocación vino de los barcos estadounidenses.

El incidente se produjo el miércoles pasado y, en la víspera, un grupo de hombres armados iraníes asaltaron y apresaron temporalmente un petrolero con bandera de Hong Kong.

«He dado instrucciones a la Armada de EE.UU. de disparar y destruir cualquier lancha armada iraní si acosa a nuestros buques en el mar», dijo Trump en un mensaje escueto.

