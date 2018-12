Trump, a un niño de siete años: «¿Aún crees en Santa Claus?»

«Aún crees en Santa (Claus)? Porque a los siete años, es marginal, ¿verdad?». Esta fue la pregunta que Donald Trump espetó a uno de los niños que participaron en la ronda de llamadas que recibieron este 24 de diciembre el presidente de Estodos Unidos y la primera dama dentro del tradicional programa de seguimiento de Papá Noel del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano (Norad).

Se desconoce lo que respondió el niño, llamado Coleman, ya que los periodistas no pudieron escucharlo y solo comprobaron la sonrisa y la risilla con que dejó al mandatario.

El seguimiento por radar del recorrido por los cielos del mundo del trineo de Santa Claus por el Norad se remonta a 1955, cuando la compañía Sears Roebuck & Co., con sede en Colorado, reprodujo por error un número de teléfono en un anuncio para niños que quisieran hablar con el venerable personaje navideño y docenas de ellos se lanzaron a llamar al Comando de Defensa Aeroespacial. Esta tradición se ha mantenido este año a pesar del cierre del Gobierno federal forzado por Trump al no recibir del Congreso los fondos que pretendía para construir un muro en la frontera con México.

Frente a una hoguera y dos árboles de Navidad, y en teléfonos separados, Donald y Melania Trump hablaron con niños cuyas llamadas a Norad se desviaron hacia la Casa Blanca.

La primera dama aseguró a través de Twitter que ayudar a los niños de todo el país a seguir a Santa Claus se ha convertido en una de sus «tradiciones favoritas».

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEvepic.twitter.com/CYNkARbFaI