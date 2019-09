Trump va a por el más difícil todavía: seducir al votante hispano Su nivel de aprobación entre hispanos es muy bajo, cerca del 25%

Seguir Javier Ansorena @jansorena Corresponsal en Nueva York Actualizado: 18/09/2019 09:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si hay una plaza difícil de torear para Donald Trump es Albuquerque, en Nuevo México. Allí cerca la mitad de la población es hispana, en el estado más hispano de todo el país. Desde los años noventa es además un bastión demócrata, con cómodas mayorías para los representantes de izquierda desde 1992. También ocurrió en las elecciones de 2016, donde Trump solo se llevó el 34,5% de los votos.

Este lunes, Trump debutó en Nuevo México como presidente, en uno de los pocos estados que todavía no había visitado ya en el cargo. Lo hacía después de un ascenso al poder trufado de retórica incendiaria contra los inmigrantes –llamó asesinos y violadores a los mexicanos en el arranque de su campaña– y con una apuesta por el endurecimiento de la política migratoria que ha sido criticada por demócratas, colectivos inmigrantes y, en ocasiones, dentro de su propio partido.

El multimillonario neoyorquino confía que el rumbo económico del país -ahora bajo sombra- y los buenos números en empleo le sirvan para avanzar posiciones entre los hispanos que son ciudadanos estadounidenses. En especial, en comunidades bien establecidas como las de Nuevo México. Trump recordó que los hispanos disfrutan con él de un nivel de paro en mínimos históricos -una tendencia que venía de su antecesor, Barack Obama- y apuesta a que una nueva rebaja fiscal para la clase media y el mantenimiento de la economía con tipos bajos le permitan llegar en buena situación a las elecciones de noviembre del año que viene.

«Estamos trabajando día y noche para dar un futre con oportunidades sin límites a los ciudadanos hispanos de nuestro nación, incluido muchos mexicoamericanos extraordinarios», proclamó Trump desde el atril, ante miles de seguidores, muchos de ellos con pancartas con la leyenda «Latinos con Trump».

«Haremos campaña por cada voto y ganaremos en el gran estado de Nuevo México», pronosticó antes de alertar con que los demócratas quieren «aniquilar por completo la economía de Nuevo México«. Trump también aseguró que cada vez más hispanos están de acuerdo con su política migratoria: «Los hispanos saben que no quieren que los criminales crucen la portera, no quieren gente que les quite sus trabajos. Quieren seguridad y quieren el muro», dijo sobre su famosa promesa electoral, el muro con México, todavía muy lejos de cumplirse.

A pesar de su optimismo, las posibilidades de que Trump dé el «sorpasso» en lugares como Nuevo México todavía parecen muy lejanas. Las encuestas muestran que su nivel de aprobación entre hispanos es muy bajo, cerca del 25%. Un sondeo de Washington Post/ABC muestra que el favorito demócrata para la presidencia, Joe Biden, se impone por 71%-26% a Trump en el voto latino, una diferencia similar a la que obtuvo Hillary Clinton en 2016.