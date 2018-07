Trump-Juncker: El tenso encuentro que acabó con un beso

Fue una sorpresa de última hora que hizo saltar toda la agenda del día. Pasadas las tres de la tarde (nueve de la noche en España), la Casa Blanca convocaba a los periodistas para un acto después de la reunión entre Donald Trump y Jean-Claude Juncker. Inesperado, porque no había programada una rueda de prensa posterior.

Los descalificativos del presidente estadounidense hacia la Unión Europea («enemiga» del país) y la falta de expectativas de los representantes europeos no permitían intuir un resultado optimista.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0