Trump ironiza en Twitter sobre su interés en Groenlandia: «¡Prometo no hacer esto!»

Que cualquier noticia, rumor o acontecimiento de actualidad es material digno de ser tuiteado es algo indiscutible cuando se trata de Donald Trump. La polémica surgida en los últimos días tras conocerse su interés en la compra de Groenlandia –un atractivo de carácter estrictamente «inmobiliario», según recalcó el domingo– tampoco ha escapado a la socarronería de la que acostumbra a hacer gala en gran parte de sus intervenciones.

Lejos de sentirse aludido por los reproches, el presidente publicó ayer, lunes, un sorpredente fotomontaje que mostraba uno de los múltiple rascacielos de su empresa, The Trump Organization, en medio de un idílico paraje groenlandés. «¡Prometo no hacer esto!», escribió, en tono jocoso, en un mensaje adjunto.

El edificio que usó Trump para el montaje es nada menos que el hotel que su firma posee en Las Vegas,uno de los bloques más llamativos de la ciudad tanto por su altura de 200 metros como por su fachada dorada, en cuyas ventanas se refleja el desierto de Nevada.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA