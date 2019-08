Trump aprieta la guerra contra China: todas sus importaciones tendrán aranceles

El último episodio de la guerra comercial entre EE.UU. y China llegó hoy de forma inesperada. Un día antes, la Casa Blanca anunciaba que China había confirmado sus planes de comprar grandes cantidades de producción agrícola de EE.UU. como una forma de mantener con vida las negociaciones comerciales entre ambos países. El anuncio se producía tras dos días de negociaciones en Shanghai entre el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, con sus homólogos chinos.

Sin embargo, un mensaje intempestivo de Trump desde Twitter cambió la dinámica de las conversaciones. «Mientras se producen las negociaciones, EE.UU. impondrá desde el 1 de septiembre un pequeño arancel adicional del 10% al resto de 300.000 millones de dólares en bienes y productos que llegan a nuestro país desde China». Si se suman los 250.000 millones que ya estaban bajo un arancel del 25% desde comienzos de este año, el resultado es que, desde el mes que viene y si no hay cambio de planes, toda la importación china a EE.UU. estará sujeta a aranceles adicionales.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...