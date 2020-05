Trump dice que toma hidroxicloriquina, un medicamento no probado para el Covid-19 El presidente de EE.UU. defendió al comienzo de la crisis el fármaco como uno de los tratamientos más prometedores contra el coronavirus

Javier Ansorena Actualizado: 18/05/2020 23:59h

Donald Trump aseguró este lunes que desde hace semana y media toma de forma diaria hidroxicloriquina de forma preventiva frente al covid-19. Se trata de un fármaco cuya eficacia contra el virus no está probada y sobre el que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en sus siglas en inglés) emitió una advertencia en abril por sus posibles riesgos cardiacos. Recomendó que no se tomara fuera de un hospital o de un ensayo clínico.

El presidente de EE.UU. defendió al comienzo de la crisis el fármaco como uno de los tratamientos más prometedores contra el Covid-19, a pesar de las dudas de los expertos médicos de la Casa Blanca. «¿Qué demonios tienes que perder?», insistió Trump, que dejó de hablar del fármaco hace semanas, cuando empezaron a aparecer estudios que no mostraban eficacia y sí percibían riesgos cardiacos. Varias investigaciones extensas han determinado que los pacientes de covid-19 no se benefician de la hidroxicloriquina.

Trump dijo ayer que no fue el doctor quien le recitó el medicamento, sino que fue idea suya. «La empecé a tomar porque pienso que es buena», dijo el presidente a los periodistas al final de una mesa redonda con representantes del sector de la restauración. «He escuchado muchas historias buenas. Y si no es buena, os lo diré. No me va a hacer daño», dijo del medicamento, que se ha tratado durante décadas para la malaria y el lupus.

«Quiero que la gente del país se sienta bien», dijo Trump sobre el fármaco, al mismo tiempo que nunca se le ha visto con la mascarilla que recomiendan las autoridades. «No quiero que se pongan enfermos. Y hay muchas posibilidades de que esto funcione, sobre todo al principio», añadió sobre el tratamiento del virus.