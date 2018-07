Trump dice que relación con Rusia está «peor que nunca» a horas de reunirse con Putin

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que la relación de su país con Rusia «nunca ha estado peor» debido a la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, horas antes de reunirse en Helsinki con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«¡Nuestra relación con Rusia NUNCA ha estado peor debido a muchos años de tonterías y estupideces de Estados Unidos y ahora, la Caza de Brujas Amañada!», tuiteó Trump en referencia a la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles lazos entre Moscú y la campaña electoral del ahora mandatario.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!