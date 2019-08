Trump dice que Johnson es «genial» para Reino Unido tras suspender el Parlamento

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que el primer ministro británico, Boris Johnson, es un gobernante «genial» para el Reino Unido, después de que el nuevo mandatario solicitara este miércoles a la reina Isabel II la suspensión temporal del Parlamento.

«Sería muy difícil para Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, buscar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Boris Johnson, especialmente porque Boris es exactamente lo que el Reino Unido estaba buscando y demostrará ser genial», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.