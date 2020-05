Trump dice estar en «total desacuerdo» con Fauci y critica que el experto «juega a dos bandas» El presidente de EE.UU. aboga por levantar las restricciones de los estados para reactivar la economía, mientras que Fauci asegura que esa medida puede provocar un brote «que no se puede controlar»

Javier Ansorena SEGUIR Actualizado: 14/05/2020 02:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anthony Fauci, la autoridad médica en EE.UU. sobre enfermedades infecciosas, se ha convertido en una piedra en el zapato de Donald Trump. La epidemia de coronavirus acumula casi 1,4 millones de contagios y más de 84.000 muertes en EE.UU., el país más afectado del mundo, pero el presidente quiere y necesita pasar página. Es decir, reactivar la economía del país antes de que el agujero sea tan grande -el dato de paro de abril fue el peor desde la Gran Depresión de la década de 1930- que impida su reelección en las presidenciales de noviembre. El mensaje que ha adoptado Trump es que la 'reapertura' se puede hacer de forma rápida y segura, y se ha convertido en el principal animador para que los estados levanten las restricciones impuestas durante semanas para evitar la propagación del virus.

Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y que se ha convertido en el rostro científico más popular de EE.UU., incide en una visión diferente. «Hay un riesgo real de que se provoque un brote que no se pueda controlar», advirtió el experto en una comparecencia ante el Senado esta semana, si el país se reactiva de forma apresurada. «Lo que, de forma paradójica, te retrasará todavía más, no solo con la consecuencia de sufrimiento y muerte que podrían haber sido evitados, pero también retrasarte en el camino de la recuperación económica». La mayoría de los estados han empezado a levantar las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus y la mayoría lo ha hecho sin respetar los parámetros establecidos por los expertos de la Casa Blanca para evitar un rebote de la epidemia. «Las consecuencias pueden ser muy serias», afirmó sobre los riesgos de reabrir demasiado pronto.

El mensaje no ha complacido a Trump, que este miércoles, ante preguntas de los reporteros, acusó a Fauci de «jugar a dos bandas», aunque no explicó por qué. Solo dijo que le había «sorprendido» la respuesta que dio en el Senado y que no era «una respuesta aceptable en lo que tiene que ver con los colegios».

No está claro a qué se refería Trump. En la comparecencia, Fauci solo dijo que, en lo que se refiere a la vuelta a las clases del próximo septiembre, «es una opción muy lejana» que haya una terapia o una vacuna efectiva que permita el regreso con total seguridad y que habrá que depender de la realización de test.

También se refirió al impacto del coronavirus en menores, después de que un senador republicano, Rand Paul, asegurara que es mínimo y que hay que permitir que vuelvan al colegio en septiembre. «No sabemos todo sobre el virus», respondió Fauci. «Y mejor que seamos muy cautelosos, sobre todo en lo que tiene que ver con niños», añadió en referencia a los casos de menores con complicaciones inflamatorias relacionadas con el coronavirus.

Trump volvió a referirse a Fauci en una entrevista celebrada con la cadena Fox Business, que será emitida este jueves, pero de la que se desvelaron algunos extractos. «Es una muy buena persona», dijo del experto, que forma parte del grupo especial de trabajo de la Casa Blanca, pero añadió que ha estado «en desacuerdo con él».

Insistió en reabrir los colegios «con seguridad, pero lo más rápido posible» y reiteró que está «en completo desacuerdo en lo que tiene que ver con colegios» con Fauci. La apertura de los colegios está ligada íntimamente a la reactivación de la economía.

«Si tienes un incidente, uno entre un millón, uno entre 500.000, ¿ocurrirá? Es posible», dijo Trump con los periodistas ante la posibilidad de brotes en colegios o universidades, pero añadió que también puede haber un accidente «cuando vas conduciendo» a clase.

Las palabras de Trump se producen en la misma semana que California State University, el sistema universitario más grande de EE.UU, anunció que sus aulas no se reabrirán en septiembre en sus 23 campus. La formación de sus 480.000 estudiantes será 'online', con excepciones para algunos cursos de laboratorio y técnicos. La facultad de Medicina de Harvard hizo este miércoles un anuncio similar.

No es la primera vez que Trump tiene fricciones con Fauci. El experto médico ha sido una nota discordante cuando el presidente ha augurado plazos irrealizables para la epidemia (a finales de marzo dijo que el país estaría «en marcha» el 12 de abril) o ha defendido tratamientos no comprobados como el uso de la hidroxicloriquina. Hace unos días, Trump compartió un mensaje de Twitter en el que una comentarista pedía la dimisión de Fauci, que ha trabajado para seis presidentes como director del NIAID.