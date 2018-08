Trump dice ahora que su hijo se reunió con rusos para buscar información sobre Clinton sin su conocimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este domnigo que su hijo Donald Jr. se reunió con un grupo de ciudadanos rusos dentro de su cuartel electoral en la Torre Trump de Nueva York para conseguir información sobre su rival demócrata, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, en un encuentro que según el mandatario se celebró sin su conocimiento aunque era «totalmente legal» y «se hace todo el tiempo en la política».

Trump ha cambiado así una versión previa de los acontecimientos, cuando mantenía que el encuentro tenía como objetivo abordar las adopciones de niños rusos por parte de estadounidenses. Ahora, sus comentarios de este domingo en Twitter se adaptan a la versión de su hijo y de su propia campaña, que han reconocido que Clinton fue el tema principal del encuentro.

«(Leo) Informaciones de la gente de noticias falsas, este invento total, de que me preocupa el encuentro que tuvo mi hijo maravilloso, Donald, en la Torre Trump. Fue una reunión para conseguir información sobre una opositora, totalmente legal y que se hace todo el tiempo en la política - y no fue a ningún lado ¡Yo no sabía de ella!», ha escrito Trumo en su cuenta de Twitter.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!