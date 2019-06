Trump desprecia al alcalde de Londres y lo llama «perdedor» a su llegada a Reino Unido

Donald Trump ha arremetido este lunes por su cuenta de Twitter contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien ha llamado «perdedor» y al que comparó con el «tonto e incompetente» edil de Nueva York, Bill de Blasio.

El mandatario estadounidense llegó este lunes a Reino Unido en una visita oficial de tres días en la que se reunirá con la reina Isabel II y con la primera ministra, la conservadora Theresa May, entre otras personalidades.

En un primer mensaje, Trump ha dicho que «se mire por donde se mire, Sadiq Khan ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido desagradable con el presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido».

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......