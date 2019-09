Trump despide al Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, por «discrepancias sobre sus sugerencias»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha despedido a su tercer consejero de Seguridad Nacional en su mandato. En varios mensajes en la Red social Twitter, Trump dijo claramente que no está de acuerdo con las recomendaciones de John Bolton con respecto al programa nuclear de Irán y otras crisis internacionales en las que se ha visto implicada la administración norteamericana y por ello le ha relevado.

Según ha dicho Trump en Twitter, «anoche informé a John Bolton de que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estoy de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto le pedí a John su renuncia, y me la dio esta mañana. Le agradezco mucho a John su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo consejero de Seguridad Nacional».

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.