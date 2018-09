Trump, desatado en la ONU: «No se reían de mí, se reían conmigo» Rueda de prensa maratoniana y esperpéntica del presidente de EE.UU. en la que negó, contra la evidencia, que el pleno de la ONU se carcajeara de una de sus afirmaciones

Poco más de veinte minutos duró la rueda de prensa que Pedro Sánchez ofreció a los medios este miércoles en Nueva York. El presidente del Gobierno adujo retrasos y problemas de agenda para contestar apenas media docena de preguntas. Esa misma tarde, su homólogo estadounidense, Donald Trump, se entregaba a tumba abierta a los periodistas en una comparecencia maratoniana y esperpéntica. Duró mas de hora y veinte minutos, y hubo tiempo para los dardos a otros dirigentes, las exageraciones, las falsedades, los alardes, las bromas a los reporteros, las muecas y las contradicciones. Fue Trump en estado puro, el de la campaña. El ‘showman’ egocéntrico que disfruta más con la simple atención de la prensa que con sus actuales responsabilidades de Gobierno.

«Podría estar aquí todo el día», aseguró cuando llevaba cerca de una hora de rueda de prensa. Eso no es mentira: sin duda prefiere el foco de las cámaras que aguantar a jefes de estado y presidentes en las interminables reuniones bilaterales que celebra estos días en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Por más que ataque a la prensa como «el enemigo del pueblo», Trump no esconde que no puede vivir sin ella. La devora y, sobre todo, la disfruta cuando el objetivo es él. Incluso tuvo un guiño para su enemigo preferido, ‘The New York Times’. A pesar de que le sacudió cuando un periodista del diario neoyorquino hizo una pregunta, concedió que «todavía me gusta el periódico».

Buena parte de las preguntas fueron sobre el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh, el nominado por Trump a juez del Tribunal Supremo, inmerso en acusaciones de ataques sexuales por parte de tres mujeres. Lo calificó todo de «una gran estafa» orquestada por los demócratas, «que se ríen de la que os han colado a vosotros y al público». Pero, aunque calificó a las acusaciones de falsedades, tampoco quiso llamar mentirosas a las mujeres. «No entraré en ese juego», dijo.

Trump también negó lo que todo el mundo vio y escuchó el día anterior: cómo el pleno de la Asamblea General de la ONU se carcajeaba de una de las exageraciones de su discurso. «En menos de dos años, mi Administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de EE.UU.», proclamó, ante la risa de las delegaciones. «No se reían de mí, se reían conmigo», explicó Trump en pleno esperpento. Poco antes, aseguró que ya no escuchaba a nadie decir que China, protagonista de un despegue económico en las últimas décadas, fuera grande. «¿Sabéis quién dicen que son grandes? ¡Nosotros somos grandes!», celebró.

En su repaso a la política internacional tuvo tiempo para atacar a su homólogo canadiense, Justin Trudeau, y su delegación para la negociación comercial; que sin él en la Casa Blanca «habría una guerra» contra Corea del Norte, con «millones» de muertos; que Xi Jinping, el presidente chino, «quizá ya no es mi amigo»; o que gracias a él «las compañías están abandonando Irán».

Trufó además sus intervenciones falsedades, como que una compañía de acero está planeando abrir ocho plantas en EE.UU, que se ha gastado 3.200 millones de dólares en el muro con México, que la economía del país está en el mejor momento de su historia, que varias mujeres que le acusaron de abuso sexual lo hicieron por dinero; o que el 52% de las mujeres le votaron en las elecciones de 2016 (ese fue el porcentaje de mujeres blancas).

Trump no ofrecía una rueda de prensa abierta de este tipo desde febrero de 2017, apenas un mes después de llegar a la Casa Blanca. Sus asesores deben estar pensando por qué han organizado otra.