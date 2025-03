Trump defiende a la policía ante la protesta racial: «Sin ley sólo habrá anarquía»

Donald Trump firmó ayer finalmente un decreto que contempla una serie de reformas policiales y con el cual responde a tres semanas de protestas raciales en todo el país por la muerte de otro hombre de raza negra bajo custodia policial. Pero esas reformas presentadas ayer por el presidente en la Casa Blanca son más bien modestas en comparación con lo que piden los colectivos que mantienen viva la protesta, que han convertido el lema «recorten los fondos de la policía» en su grito de guerra, repetido hasta la saciedad en manifestaciones en toda la nación. Trump no quiere ni oír hablar de recortes policiales.

«Los americanos saben la verdad. Sin policía, solo hay caos. Sin la ley, sólo habrá anarquía. Sin seguridad sólo hay catástrofes», dijo Trump, que desde que las protestas mutaron en disturbios se ha definido en varias ocasiones como el «presidente de la ley y el orden». Según repitió ayer: «Los americanos quieren ley y orden, exigen ley y orden».

El decreto (orden ejecutiva, según la legislación estadounidense) contempla tres grandes medidas: un programa del Gobierno para certificar buenas prácticas en los departamentos de policía de la nación; una base de datos sobre agentes que han cometido abusos, y un programa para ayudar a las fuerzas del orden a tratar con personas sin hogar, con problemas de adicción o que padezcan trastornos psicológicos. Es, en suma, un refuerzo policial sin recorte alguno.

El mensaje de la Casa Blanca está claro en el mismo texto del decreto, que tiene esta afirmación en su primer párrafo: «Los agentes de policía federal, estatal, local, tribal y territorial ponen sus vidas en riesgo cada día para proteger nuestros derechos». Y añade: «Los agentes de la ley brindan la protección esencial que todos los estadounidenses necesitan para criar a sus familias y llevar una vida productiva».

El 25 de mayo, George Floyd , un hombre de raza negra, murió en Mineápolis después de que un agente que lo detuvo le hincara la rodilla sobre el cuello durante casi nueve minutos. «No puedo respirar», dijo Floyd antes de quedar inconsciente y morir después , en un momento grabado por varios teléfonos móviles y difundido después en redes sociales. Aquella muerte encendió la protesta racial en un país que apenas ahora comienza a salir de la parálisis económica forzada por la pandemia de coronavirus.

Trump ha condenado esa muerte varias veces, pero fiel a su estilo, el presidente no ha podido permanecer ajeno a la polémica. Cuando comenzaron los primeros disturbios y saqueos, publicó un incendiario mensaje en la red social Twitter en el que recuperó un viejo lema muy empleado por el viejo político demócrata George Wallace, célebre por sus opiniones racistas : «Cuando comienzan los saqueos, comenzarán los disparos». Twitter le añadió una etiqueta al mensaje del presidente denunciando que «glorifica la violencia». Trump ha negado después que supiera de los tintes racistas de esa frase.

El presidente, durante la firma del decreto, quiso recordar a los familiares de las personas de raza negra que han muerto bajo custodia policial o en circunstancias similares. «A todas esas familias en duelo, quiero decirles que toda la nación está en duelo con ellos. Vuestros seres queridos no murieron en vano», dijo al presentar las reformas. Aun así, el presidente no se refirió directamente al problema del racismo, que sigue atormentando a un país que no ha curado del todo sus heridas raciales. La esclavitud, contra la que lucharon sobre todo los republicanos, fue legal hasta 1865. La segregación racial no fue ilegalizada por el Capitolio hasta 1964.

Trump ganó apenas el 8% del voto de las personas de raza negra en las elecciones de 2016 . Fue un incremento del 2% con respecto al anterior candidato republicano, Mitt Romney, que obtuvo el 6%. El actual presidente ha mantenido numerosas reuniones con líderes afroamericanos en la Casa Blanca y ha aprobado una ambiciosa reforma penal y carcelaria para garantizar que las condenas que recaen sobre personas negras no son más duras que las que se aplican a los blancos. Aun así, una reciente encuesta de la cadena CNN refleja que un 91% de los afroamericanos cree que el candidato demócrata Joe Biden sería mejor para su colectivo que Trump.