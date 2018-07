Trump, el conciliador

Hermann Tertsch

Lo llaman loco y hasta peligro mundial. Pero al final todos le entiendenEl fanatizado coro de enemigos de Donald Trump en la prensa internacional solo habla del ex abogado del presidente, Michael Cohen, que se va, con sus cintas grabadas al cliente, a traicionarle ante el fiscal Mueller, para intentar que le perdone pecados propios. ¡Cuánta elegancia! Desde hace dos años intentan hincarle el diente al presidente y muerden piedra. Como no le encuentren algo, se van a enterar en las elecciones. Porque a Trump le van bien las cosas. Popularidad en 45%. En votante republicano 88%. Como nadie nunca. Corea del Norte devuelve los cadáveres de 55 soldados ceñidos allí hace 65 años y Trump lo agradece a Kim Jung Un. Sin flojear en las sanciones. Y Pyongyang desmantela ya su mayor base de misiles. La guerra comercial entre Europa y EE.UU., histéricamente anunciada en Europa, no estallará. Porque Jean Claude Juncker, recuperado de su ciática, fue a ver a Trump. Llegaron a un principio de acuerdo. Y quedó claro que Trump es menos enemigo del librecomercio que muchos en la UE.

Trump ya había puesto en evidencia a los morosos en la OTAN. Hasta Pedro Sánchez volvió firme y dispuesto a subir el gasto de defensa. Tras perseguir a Trump para una foto como un cazador de autógrafos. Ahora Trump ha dejado en evidencia a los proteccionistas europeos que se escandalizan si les dan una dosis de su propia medicina. Todo lo hace Trump con sus modos de constructor neoyorquino. Lo llaman por ello loco y hasta peligro mundial. Pero al final todos le entienden.

Putin quiere ir a Washington. E invita a Trump a Moscú. No parece que a Donald le apetezca recibir a Vladimir antes de las elecciones parciales de otoño. Le hará esperar. Y ayer se anunciaba que la economía norteamericana ha crecido nada menos que un 4,1% en el pasado trimestre. El New York Times se apresura a decir que nada tiene que ver con Donald Trump. Pues vale. Pero el Washington Post del antitrumpista Jeff Bezos publicaba un panegírico de la gestión de Trump en la «guerra comercial» que haría doler los ojos de sus lectores «progresistas».