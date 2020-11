Trump azuza la guerra con los gobernadores y anima a «liberarse» de las restricciones de los estados

Donald Trump mostró este viernes su simpatía por las protestas en varios estados del país contra las restricciones para evitar la expansión de la epidemia de coronavirus. El presidente de EE.UU. utilizó su cuenta de Twitter, donde tiene más de 77 millones de seguidores, para hacer un llamamiento a la «liberación» de varios estados. «¡Liberad Minnesota!», «¡Liberad Michigan!», «¡Liberad Virginia!», escribió en tres mensajes, y en el último de ellos hablaba además de la necesidad de «salvar la Segunda Enmienda» (el precepto constitucional que establece el derecho a portar armas).

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!