Trump ataca a Macron y le pide que Francia sea «grande de nuevo» El presidente recordó que EE.UU. salvó a Europa en las guerras mundiales del siglo XX

David Alandete

Washington Actualizado: 14/11/2018 03:15h

Desde el punto de vista del Gobierno norteamericano, Europa no sólo tiene ya un ejército que la defienda, sino que además este la ha salvado de las dos guerras mundiales del siglo XX. Así se lo recordó ayer a sus socios el presidente de Estados Undidos, Donald Trump, quien pidió a los países de la Unión Europea que cumplan su compromiso de destinar un 2 por ciento de su producto interior bruto a defensa.

«Emmanuel Macron propone crear su propio ejército para proteger a Europa de EE.UU., China y Rusia. Pero fue Alemania en la I y II Guerra Mundial. ¿Qué tal le fue a Francia? En París se enseñaba alemán antes de que llegara EE.UU.», dijo el presidente en Twitter a su regreso de un viaje a París. «¡Haced a Francia grande de nuevo!», añadió a continuación, jugando con su lema de campaña.

Cumplir con la Alianza

De la Segunda Guerra Mundial emergió un nuevo orden en el cual el vínculo trasatlántico se plasmó en la OTAN, en cuyo tratado figura la defensa mutua. En realidad, supone que si cualquier país integrante es agredido, los demás le defenderán, entre ellos EE.UU., que dispone del ejército y arsenal mejor dotados de todos los países miembros. Hay desplegados en Europa 62.600 soldados norteamericanos en bases propias y de la OTAN.

Que los países de la OTAN paguen su parte de los gastos de defensa es una petición que han formulado prácticamente todos los presidentes, pero ninguno con la insistencia de Trump, que saca el tema a colación en cada conversación con los líderes europeos. De los 29 países miembros, sólo EE.UU., Reino Unido, Estonia y Grecia cumplen. España está, con Bélgica y Luxemburgo, a la cola, con un gasto inferior al 1 por ciento.

Disensiones por Rusia

Macron y la canciller alemana, Angela Merkel, justifican la propuesta de un ejército europeo por la retirada de EE.UU. de un acuerdo de no proliferación nuclear con Rusia. Lo cierto es que el Pentágono pidió a sus socios europeos ayuda porque el Kremlin lo está incumpliendo para amenazar a Georgia y Ucrania, que no son miembros de la OTAN. Según EE.UU., sus socios no han ayudado ni planteado ninguna solución.

Los acuerdos de desnuclearización de EE.UU. con la extinta URSS no figuran en el acuerdo de la OTAN y el presidente tiene la potestad de retirarse de ellos si considera que no se están respetando, algo demostrado por varias investigaciones del Pentágono.

Trump sospecha que la propuesta de Macron obedece a su baja popularidad -«su índice de aprobación es del 26% y el desempleo del 10%»- y amenazó ayer con imponer aranceles a la importación de vino francés. «El problema es que Francia nos lo pone muy difícil para vender vino americano allí, mientras nosotros se lo ponemos muy fácil. No es justo», dijo.