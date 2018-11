Trump ataca a Macron tras aterrizar en París por querer un ejército europeo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacadoa su homólogo francés, Emmanuel Macron, por pedir la creación de un ejército europeo, nada más aterrizar en el aeropuerto parisino de Orly para participar en el centenario del final de la Primera Guerra Mundial.

«El presidente francés Macron acaba de proponer que Europa construya su propio ejército para protegerse a si misma de Estados Unidos, China y Rusia. Muy insultante, pero ¡quizás Europa debería primero pagar su parte justa de la OTAN, que Estados Unidos subvenciona en gran parte!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!