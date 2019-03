Trump amenaza a Alemania con reducir la colaboración en seguridad si trabaja con Huawei Si Berlín permite que ese u otros fabricantes chinos participen en la construcción de la red 5G en este país, EE.UU. dejará de compartir información de sus servicios de inteligencia

La carta enviada porRichard Grenell, embajador estadounidense en Berlín, al ministro alemán de economía, Peter Altmeier, está escrita en términos de amenaza. Si Alemania permite que Huawei u otros fabricantes chinos participen en la construcción de la red 5G en este país, EE.UU. dejará de compartir información de sus servicios de inteligencia con los alemanes, reduciendo así la colaboración en materia de seguridad que mantienen estos dos países desde el final de la II Guerra Mundial.

La carta fue enviada el viernes pasado y exige que Alemania se sume al veto de Estados Unidos, Australia y Japón a las compañías china. El gobierno alemán ha debatido durante los últimos meses una posible prohibición del despliegue de redes 5G con equipamiento de Huawei y ZTE. La Asociación de la Industria Alemana considera que no hay evidencia suficiente como para realizar una prohibición tan trascendente que tendrá seguramente represalias comerciales por parte de China. Alemania, país que vive de las exportaciones, tiene una economía extremadamente sensible a sanciones de ese tipo y el ministro Altmaier, declaró el jueves pasado que no tiene intenciones de bloquear a Huawei, aunque sí especificó que se aseguraría que todos los componentes usados en las redes 5G sean seguros, adelantando posibles cambios a la Ley de Telecomunicaciones alemana para garantizar la seguridad.

La respuesta de Estados Unidos es ahora tratar de forzar el cierre de puertas a Huawei amenazando con su propia represalia. El embajador Grenell recuerda que la Ley de Inteligencia Nacional en China exige a las compañías de ese país apoyar a las agencias de seguridad estatales, lo que las convierte en agentes en el exterior. Las inspecciones de Huawei no pueden garantizar, en su opinión, que no haya vulnerabilidades. Huawei y otros fabricantes chinos son proveedores no confiables para la Administración estadounidense y “el uso de proveedores no confiables en las redes de países aliados podría generar dudas sobre la integridad y confidencialidad de las comunicaciones”, advierte en la misiva. Un portavoz del ministro Alltmaier ha confirmado que la carta fue recibida y será estudiada, aunque prefirió no hacer declaraciones respecto al contenido de la misma.