Trump acusa a Twitter de «no hacer nada» contra la «propaganda» de China y el Partido Demócrata

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dado un paso más en su riña con Twitter y ha criticado a la red social por no hacer nada contra la «propaganda y las mentiras» del Partido Demócrata y China, mientras censura «a los republicanos, los conservadores y al presidente», según un mensaje que ha publicado este viernes.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!