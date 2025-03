Un Tribunal de Roma ordena la detención del testaferro de Maduro y su esposa italiana

Camilla Fabri, la exmodelo italiana de 28 años casada con el colombiano-libanés Alex Naim Saab Morán, de 51, el multimillonario amigo del chavista venezolano Maduro, habría implicado a su familia romana y amigos en la operación de blanqueo de dinero de su esposo , hoy encarcelado en Estados Unidos. Así lo establece un tribunal de Roma, que, después de tres años de investigaciones, ha ordenado el arresto de cinco personas, entre ellas Camilla y su marido , y la confiscación de 1,6 millones de euros.

Camilla vive habitualmente en Caracas, donde hace campaña para la liberación de su marido, que se encuentra en una cárcel estadounidense, tras ser extraditado, el pasado año, desde Cabo Verde a Estados Unidos, acusado de narcotráfico y corrupción . En la cárcel habría acabado también Lorenzo Antonelli (la policía cree que está ahora Dubái), marido de la hermana de Camilla, Beatrice, también investigada. Solo han podido ser arrestadas dos tías de Camilla Fabri, Arianna y Patrizia Fiore, de 47 y 45 años, las únicas presentes en la capital italiana. Todos ellos están acusados de asociación para delinquir, corrupción y apropiación indebida de fondos públicos venezolanos, destinados para poner en marcha un programa de subsidio de alimentos.

Según los investigadores, Fabri tuvo «un papel fundamental en la captación de amigos y familiares , en la distribución de tareas y salarios y en la organización de viajes». A ella se le confió una parte sustancial de los bienes de su marido, con un patrimonio estimado en miles de millones de euros, para que lo administrara y lo blanqueara, distribuyéndolo en diversos bancos europeos y en paraísos fiscales.

Roma, base de operaciones

Al menos cincuenta millones de dólares partieron de Venezuela, pasaron por Liechtenstein y terminaron -utilizando 26 empresas con sede en Italia, Rusia, Inglaterra y Emiratos Árabes Unidos- en los bolsillos del empresario Alex Nain Saab Morán . Parte de esos millones fueron blanqueados en Italia. Otros fueron dirigidos rápidamente a Rusia y Dubái gracias a la red de testaferros italianos ya citados : la esposa de Saab, la exmodelo Camilla, su hermana Beatrice, el cuñado Lorenzo, y las dos tías. Aparte de los 50 millones de euros identificados por la Guardia de Finanzas, se han descubierto 120 kilos de oro depositados en Suiza y otros millones de euros que no han podido ser incautados al estar fuera de Italia.

Saab Morán había elegido Italia como base no por casualidad ni por amor, sino por considerar que en Roma tenía contactos y cobertura logística . Pero no le han sido suficientes. Saab y Camila se casaron en 2014 y tienen dos hijas. En Roma vivían en un gran ático en el barrio de Parioli. El contrato lo firmó Camilla, en el año 2016, pagando 5.800 euros al mes. Camilla disponía de una cuenta millonaria. La compra más llamativa la realizó el 1 de octubre de 2018: Un piso en la via dei Condotti 9, el edificio donde tiene su sede la joyería Bulgari, a muy pocos metros de la plaza de España. Pagó cinco millones de euros, con dinero procedente del Reino Unido, por mediación de Kinlock Investment, una empresa gestionada por su cuñado Lorenzo Antonelli, con acciones en manos de un fideicomiso inglés y una empresa de Dubái.

Fueron operaciones que inmediatamente suscitaron las sospechas de la Guardia de Finanzas, que puso el caso en manos de la fiscalía de Roma. La magistratura secuestró entonces cuentas y bienes por valor de unos 10 millones de euros, incluyendo el piso de vía Condotti y diversos cuadros de pintura moderna. La investigación de la magistratura descubrió una trama imponente: «Un continuo flujo de dinero sucio que se movía en paraísos fiscales entre fideicomisos (‘trust’) y empresas blindadas». En una conversación interceptada por la policía, Fabri le dice a su madre: « Tranquila, mami, esto se resuelve viviendo en Dubái ».

De momento, concluida la investigación, el Tribunal de Roma ha ordenado el arresto de de Fabri y de cuatro familiares.