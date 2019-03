Tres niñas se enfrentan a 5 años de cárcel en Burundi por garabatear una foto del presidente

Las autoridades de Burundi han detenido a tres niñas acusadas de pintarrajear en sus libros de texto una foto del presidente del país, Pierre Nkurunziza, según ha informado este jueves la portavoz del Tribunal Supremo del país, Agnès Bangiricenge, un delito que puede acarrear hasta cinco años en prisión.

Las tres niñas fueron detenidas la semana pasada en la provincia de Kirundo, en el noreste de Burundi y a unos 200 kilómetros de la capital, junto a otras cuatro menores que finalmente han sido liberadas. Todas ellas habían sido acusadas de insultar a Nkurunziza por garabatear fotos de su rostro en libros de texto.

Bangiricenge ha explicado que un tribunal regional de Kirundo decidió este miércoles detener a las niñas y seguir adelante con el juicio, que esperarán ya encerradas en una prisión cercana. Según ha afirmado un juez a Reuters bajo la condición de anonimato, se enfrentan hasta a cinco años de cárcel.

«Es verdad que garabatear (una foto del presidente) es una ofensa punible bajo la ley de Burundi, pero ya que ha sido cometido por adolescentes, creo que es una circunstancia atenuante», ha explicado un defensor de los derechos de los niños que trabaja para el grupo local SOGEPAE, David Ninganza. «Estas niñas no están comprometidas con ninguna lucha política ni tienen cargos políticos. Los jueces deberían tener en cuenta todas estas circunstancias en sus investigaciones», ha afirmado.

4/5 This is not the first time children are targeted with political repression in Burundi. In 2016 authorities also arrested schoolchildren for doodling on images of Nkurunziza.https://t.co/uUQKVElFcKpic.twitter.com/D0uGNTC7KV