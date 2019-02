Tres mujeres acusan de agresión sexual al expresidente y Nobel de la Paz Oscar Arias Las denuncias amenazan derruir el legado del exmandatario de Costa Rica, de 78 años

Adrián Espallargas

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz Carlos Arias ha sido acusado por tres mujeres de agresión sexual. La primera denuncia fue publicada el lunes por el Semanario Universidad. La supuesta víctima es una doctora y activista en favor del desarme nuclear de 34 años llamada Alexandra Arce von Herold, quien presentó el 4 de enero una denuncia en el juzgado contra Arias, de 78 años. Según Arce, Arias la invitó a su casa en San José y la asaltó sexualmente en diciembre de 2014.

«Él me agarró por detrás y me tocó los senos. Yo le dije que no y que él estaba casado», dice la denuncia que Arce presentó ante la fiscalía adjunta de Género de Costa Rica. «No me acuerdo bien qué me respondió él, pero me siguió tocando, me metió los dedos en la vagina y me tocó toda y me besó», continúa el relato de los hechos, negados por Arias mediante un comunicado.

Según la narración de la presunta víctima, ella acudió al domicilio del expresidente para presentarle un dossier carpeta con información relacionada con la campaña antinuclear que su organización estaba promoviendo. La prensa local indica que Arias estaba dando apoyo a la causa que defendía Arce.

Posteriormente, el pasado martes llegó una nueva acusación contra el exmandatario costarricense por parte de la periodista Emma Daly, actualmente directora de comunicación de la oenegé Human Rights Watch. En una entrevista con The Washington Post, Daly cuenta que Arias le manoseó los pechos en 1990, cuando él era presidente y ella trabajaba como reportera de Reuters para Centroamérica. Según afirma, el supuesto abuso ocurrió públicamente en el lobby del Hotel Intercontinental en Managua, Nicaragua.

También el martes, la periodista costarricense Nono Antillón denunció a Arias por violación, en un suceso ocurrido hace 35 años, cuando trabajaba con él. «Yo era su asesora», cuenta en una entrevista al diario La Nación. «Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto». La periodista cuenta que decidió no sacar a la luz estas acusaciones porque entonces la sociedad no estaba preparada para escuchar ese tipo de denuncias.

Las denuncias amenazan con oscurecer el legado de uno de los líderes más afamados de Costa Rica. Arias ganó el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su trabajo para poner fin a las guerras civiles centroamericanas. Fue presidente de Costa Rica en dos periodos, de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010. El expresidente también tiene abierto otro caso judicial por haber presuntamente prevaricado por promover una ley para crear una mina de oro que nunca llegó a construirse, una iniciativa que fue suspendida por diversas irregularidades cometidas por la empresa encargada del proyecto.

Los acusados de asalto sexual en Costa Rica se enfrentan a una pena de hasta 16 años de cárcel.

Arias está casado desde 2012 con Suzanne Fischel, su segunda esposa.