Los tres grandes frentes de batalla de Theresa May La primera ministra británica se enfrenta a la división entre los «tories» y a los problemas que el Brexit plantea en Irlanda del Norte y Escocia

Iván Alonso

Corresponsal en Londres Actualizado: 16/10/2018 03:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

División entre los «tories»

Amenaza de dimisiones de ministros en cadena

La primera ministra se encuentra atrapada entre los euroescépticos, los que hacen más ruido y presionan públicamente, y los europeístas. Ambos critican su plan con Boris Johnson y David Davis a la cabeza. Además, la sombra de más dimisiones sobrevuela al partido «tory» casi cada semana. Por si fuera poco, La líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson, ha amenazado también con retirar su apoyo y dimitir si el plan de May sirve para «debilitar» la unión y, por tanto, abrir el melón de un nuevo referéndum de independencia en Escocia.

Irlanda del Norte

«No» de los unionistas a seguir en el mercado único de la UE

Al convocar elecciones adelantas en 2017, May no contaba con perder una mayoría absoluta que ahora necesita más que nunca. Al rescate llegaron los unionistas de Irlanda del Norte, con su líder a la cabeza ,Arlene Foster (y sus 10 diputados esenciales para la mayoría de May en la Cámara de los Comunes). Estos, sin embargo, se han convertido ahora en otro dolor de cabeza más para la premier y ya han amenazado directamente con retirarla su apoyo si permite que esta región permanezca en la UE al menos dentro del mercado aduanero. Algo que consideran inaceptable.

Escocia

Un pretexto perfecto para la campaña de los secesionistas

La amenaza independentista sigue llegando desde Escocia. La primera ministra de esta región, Nicola Sturgeon, sigue advirtiendo a May de que pretende la celebración de un segundo referéndum y aunque la idea parece aparcada al menos hasta que se aclare la decisión final respecto a la salida de Reino Unido de la UE, Sturgeon sigue alentando a sus ciudadanos a que «trabajen por la independencia durante las negociaciones de Brexit». Sin embargo, May sigue haciendo caso omiso y descarta completamente la celebración de ese segundo plebiscito escocés.