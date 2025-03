Trasegando armas

Pedro Pitarch, general (R), ex jefe de la Fuerza Terrestre 25/04/2022

Actualizado a las 19:53h.

La situación operativa no ha producido novedades destacables en las últimas horas. Continúa la lucha en el Donbass , donde las tropas rusas estarían ampliando el terreno que controlan. Cada vez aparece más alejada la posibilidad de modificar en las negociaciones lo «cosechado» en el ... campo de batalla. El alto el fuego temporal, que hubiera permitido la evacuación segura de civiles atrapados en la acería Azovstal, no ha prosperado. No está claro si es que esos civiles o no quieren abandonar sus refugios, o no se lo permiten los defensores.

El secretario de estado norteamericano, Blinken, y el de defensa, Austin, se reunieron, el domingo, con Zelenski en Kiev alrededor de un «saco» de 730 millones de dólares (50% para Ucrania y 50% a repartir entre países del entorno). Este paquete se añade al de 800 millones de dólares, anunciado por Biden hace una semana, para proporcionar a Ucrania artillería de campaña y un variado surtido de drones artillados. Todo un fenomenal transvase armamentista en curso, que está irritando al Kremlin. Interferirlo, posiblemente, sea la razón de los recientes bombardeos de instalaciones y nudos ferroviarios en la retaguardia ucraniana. El embajador ruso en Washington ha entregado una nota diplomática acusando a EE.UU. de «intentar agravar la situación», así como exigiendo el cese de la transferencia de armas a Ucrania, que «no contribuye a encontrar una solución diplomática o resolver la situación». En los próximos días, el enfadado será Zelenski, cuando el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, visite a Putin antes que a él. Pedro Pitarch , general (R), es exjefe de la Fuerza Terrestre de España Noticias relacionadas Transnistria sobre la mesa

