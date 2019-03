Los trapos sucios de Trump con Melania y la actriz porno, según Michael Cohen El abogado del hoy presidente revela detalles escabrosos de sus relacionees adúlteras con Stormy Daniels y otras mujeres

David Alandete @alandete Washington Actualizado: 03/03/2019 01:41h

Era una calurosa mañana de 2011 en Las Vegas y Stormy Daniels aparcó su coche en una clínica a la que se dirigía con su hija de apenas un año. En el aparcamiento, un hombre joven, de raza blanca y pelo claro, vestido con una sudadera con capucha se le acercó y le dijo, apuntando a la niña con el dedo: «¡Qué niña tan bonita! ¡Qué pena sin llegara a pasarle algo! Déjate ya de historias, olvídate de Trump».

Daniels, una célebre actriz porno norteamericana cuyo nombre real es Stephanie Clifford, había conocido a Donald Trump en un campeonato de golf en julio de 2006 en Nevada. Sólo cuatro meses antes, en marzo, su tercera mujer, Melania, había dado a luz a su quinto hijo, Barron. La llama entre el empresario y la striper prendió en seguida y duró un año. Fueron apasionados y breves encuentros en hoteles en los que Trump se negó a usar preservativo, según revelaría Daniels años después.

La amante le preguntó a Trump varias veces por su esposa Melania, que en su juventud había sido modelo. «No te preocupes, a ella no le molestan estas cosas», dijo, dando a entender que el suyo era un matrimonio de conveniencia y de ahí el no practicar sexo seguro.

Tras su ruptura, Daniels se convirtió en una amenaza para la reputación de Trump. En algunas entrevistas en radio y prensa llegó a declarar que entre los hombres con los que se había acostado se encontraba un rubio magnate inmobiliario neoyorquino. Cada vez que hacía estas insinuaciones, el abogado Michael Cohen amenazaba con demandar a las publicaciones por delito de injurias, siempre con éxito. Hasta que aquel misterioso hombre amenazó a la hija de Daniels en Las Vegas.

Uno de los cheques de Trump para reintegrar a Cohen sus pagos a Stormy Daniels y otras mujeres a cambio de mantener la boca cerrada - Reuters

Fue un error: Daniels decidido largar todavía más, dejando caer el nombre de Trump en algunas apariciones públicas. No fue un problema demasiado grande hasta que Trump ganó las primarias republicanas. Nervioso, en octubre de 2016 Cohen optó por la directa: ofreció comprar el silencio Daniels a cambio 131.000 dólares (115.000 euros). La striper aceptó. El abogado creó una empresa pantalla de nombre Essential Consultants que se convirtió en instrumento para acallar a ex amantes de Trump y que llegó a acumular cuatro millones de dólares en misteriosas donaciones, algunas procedentes de Rusia.

Cheques de Trump

En su comparecencia en el Capitolio el miércoles, Cohen no sólo reveló esos pagos sino que mostró los cheques firmados por Trump con los que este devolvió hasta el último céntimo. También dijo que había hablado de esos pagos, fraudulentos por hacerse como parte de una campaña electoral, con Trump ya en la Casa Blanca.

Cohen reveló además que la primera dama no sabía nada de las infidelidades de Trump y que éste le había obligado a mentir sobre ellas «De lo que más me arrepiento es de haberle mentido a la primera dama, no lo merecía», dijo Cohen. Melania Trump ha mantenido un estoico silencio sobre este escándalo desde que llegó a la Casa Blanca.