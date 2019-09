Tony Blair advierte a los laboristas de que no caigan en la «trampa» de Johnson para ir a nuevas elecciones El ex primer ministro británico asegura que la población «teme más» un gobierno de Jeremy Corbyn que un brexit sin acuerdo

En un discurso en el grupo de expertos del Instituto de Gobierno en Londres, el ex primer ministro británico, Tony Blair, ha señalado que un brexit sin acuerdo sería tomar un «camino imprudente».

«El referéndum de junio de 2016 no puede tomarse como un mandato para un brexit sin acuerdo». Blair ha emitido una advertencia severa en defensa del Partido Laborista instándolos a evitar que Boris Johnson celebre elecciones generales.

Además, el ex primer ministro ha acusado a Boris Johnson de tender «una trampa para elefantes» al tratar de parecer empujado a unas elecciones generales mientras se preparaba activamente para una. Blair ha dicho que el brexit debe resolverse antes de que se celebren elecciones generales y ha agregado que los laboristas deberían apoyar la legislación de respaldo para evitar un brexit sin acuerdo, no un voto de no confianza en el Gobierno.

«No debería haber una moción de desconfianza, sino más bien una legislación que impida el no acuerdo»ha señalado Blair.

«Boris Johnson sabe que si el Brexit sin acuerdo se presenta por sí solo como una propuesta, fallaría, pero si lo mezcla con la cuestión de Corbyn en una elecciones generales, podría tener éxito a pesar de que la mayoría está en contra de un brexit sin acuerdo porque algunos puede temer más a un primer ministro Corbyn», ha finalizado el ex primer minsitro.