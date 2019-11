La policía Metropolitana de Londres ha cerrado esta tarde el puente de Londres después de que dispararan a un hombre que previamente había herido al menos a cinco personas con un cuchillo. El atacante ha sido detenido por los agentes. Además, hay una persona muerta, pero todavía no se ha especificado su papel en el suceso.

La Policía ha señalado que trata los hechos como un «incidente terrorista», pero matizando que las circunstancias no están claras. Además, algunos testigos afirman que el sospechoso vestía un chaleco explosivo, aunque esta información no ha sido confirmada.

Según un comunicado oficial de las autoridades, sobre las 13.58 (hora local) la Policía recibió el aviso de que un hombre había apuñalado a una persona en el puente. Posteriormente, se indicó que al menos cinco resultaron heridas, entre ellas algunos policías, y finalmente el agresor fue tiroteado y detenido.

Por ahora, se mantienen abiertas todas las hipótesis y el comando antiterrorista de Scotland Yard forma parte de la investigación, según informaron las autoridades. Un periodista de la BBC que estaba en el lugar aseguró que vio a un grupo de hombres involucrados en una pelea en el puente.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0